Военные атташе 27 дружественных государств посетили военную академию РХБЗ в Костроме

Иностранные атташе посетили специальный факультет академии, где проходят обучение слушатели и курсанты из более 20 стран

Представители военно-дипломатического корпуса из 27 дружественных иностранных государства посетили Военную академию радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации в Костроме с двухдневным визитом.

Начальник академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов рассказал военным атташе об истории развития академии, где обучение иностранных военнослужащих проводится с 1949 года.

«За этот период было подготовлено более 2100 специалистов для 45 государств мира», - заявил Емельянов.

Иностранные атташе посетили специальный факультет академии, где проходят обучение слушатели и курсанты из более 20 стран. Они ознакомились с современной учебно-материальной базой, программой обучения представителей иностранных государств, условиями размещения и питания.

Офицерам были представлены элементы боевой подготовки курсантов: тренажерные комплексы, предназначенные для обучения стрельбе из тяжелой огнеметной системы и реактивных пехотных огнеметов, а также подготовке расчетов разведывательных химических машин.

Гости высоко оценили организацию образовательного процесса.

Визиты представителей военно-дипломатического корпуса дружественных иностранных государств образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.

Между собой представители военно-дипломатического корпуса общались на русском языке. Они вспоминали визит в Тверское суворовское военное училище Минобороны России, где приняли участие в церемонии закрытия VIII международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку».