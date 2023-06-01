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Общество1 июня 2023 6:15

День детей, которых некуда деть

Что делать, если лагерь стоит больше зарплаты
Ульяна СКОЙБЕДА
Ульяна СКОЙБЕДА
За мной, мама, нужен глаз да глаз

За мной, мама, нужен глаз да глаз

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вернувшись из командировки, я писала материал и разгорячено тюкала по клавишам, когда зазвонил телефон.

- На вашего сына напал маньяк 50-ти лет! – кричали восторженные мальчишеские голоса на заднем плане, и я, без сомнения, повесила бы трубку, если бы первым, главным планом не говорила председатель школьного родительского комитета:

- Ульяна, возможно, они говорят правду, его рвет…

Нежная мать, скрипнув зубами (я очень не люблю, когда мне мешают работать), отправилась по названному адресу, и там увидела свое дитя зеленого цвета, ватагу одноклассников и маму одного из них.

Ситуация была такая: дети после школы и до кружка, в котором занимаются, гуляли по району (с разрешения, они четвероклассники, продленка таким уже не рада). Увидели гаражи за забором, никто не полез – мой полез. Девиз всех Скойбед - слабоумие и отвага.

За забором к моему 10-летке подбежал человек и ударил трубой по голове. Ребенок завизжал, упал плашмя и полез под забор обратно. Человек был в черной маске, видимо, подготовился, чтобы его не опознали. Машин мой мальчишка не трогал, в чужие боксы не заходил, его избили просто за нарушение территории гаража.

Дальше была «скорая» («Мамаша, смотрите, вот припухлости от удара»), госпитализация в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, по которому оклемавшийся ребенок катался на инвалидной коляске, распевая песни и делая селфи, истеричные письма учительницы: «Клим прислал классу ролик, что он умирает, и что они больше не увидятся, дети плачут!», - мои горячие попытки прорваться в палату и всыпать юному ютуберу-фейкомету горячих и, наконец, по выписке, поход в полицию.

О, это лучшая часть истории.

В полиции мой ребенок перевизжал трех инспекторов ПДН: женщины пытались в чем-то ему не поверить и повышали голос - это они делали зря, наш Клим недаром ходит на театр.

Впрочем, через несколько недель нам все равно прислали бумагу об отказе в возбуждении уголовного дела. Там феерично: установлено, что нанес удар по голове, таким образом «отсутствуют данные о наличии события преступления». 25 дней на больничном с сотрясением мозга – совсем не вред здоровью, ОМВД по району Москвы Выхино-Жулебино, я ваш фанат навеки.

Да, и среди меня была проведена воспитательная работа, что я должна лучше следить за сыном и не отпускать его шляться с его уровнем социальной активности.

Шло время.

Настал конец мая (а вся история началась в конце апреля) и я, надрюченная инспекторами, стала искать, куда сдать мальчишку на лето.

Лагерь – 76 тысяч за 12 дней, палаточный – 69 тыс. за две недели. Интересно, на кого рассчитаны эти цены?

В основном, люди в Москве получают по 60 тысяч, это самая частая или, по-научному, модальная зарплата в столице

Молодых бабушек, готовых развлекать ребенка на даче, у нас нет, а если бы были, см. «пенсионная реформа»: бабушки сейчас либо старые, либо вкалывают.

Может, просто двор? Ну, и что, что в городе, я тоже в детстве ездила к бабушкам именно в город? Носились ватагой в двадцать человек, лазали на огромные плакучие ивы, играли в салки и казаки-разбойники, ставили дворовые спектакли, приглашали на них родителей…

Включила подкаст любимого политолога – он вместе с социологом рассказывает, что социо-культурного явления «советский двор» больше не существует.

Кумушки не сидят на лавочке и не пасут толпу детей, когда ты еще не успела влезть на крышу и накосячить, а твоим родичам уже доложили и они ждут тебя с ремнем.

Нет ветеранов, которые стучат домино и нет-нет могут пойти в магазин, заодно принести детворе пряников.

Никто не вешает белье, покрикивая на дворовых хулиганов: «А вот я матери скажу!»

Никто не знает друг друга по имени.

И что же делать?

Что предлагает наше государство, чтобы работающий родитель не дергался, где его отпрыск, в какие еще гаражи залез?

Городской муниципальный лагерь?

И вспомнилась мне почему-то летняя коммуна пионеров в книге «Бронзовая птица»: там условия были спартанские, но крупу, все же, выделяли. И денег не брали.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ