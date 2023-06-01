День детей, которых некуда деть

За мной, мама, нужен глаз да глаз Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вернувшись из командировки, я писала материал и разгорячено тюкала по клавишам, когда зазвонил телефон.

- На вашего сына напал маньяк 50-ти лет! – кричали восторженные мальчишеские голоса на заднем плане, и я, без сомнения, повесила бы трубку, если бы первым, главным планом не говорила председатель школьного родительского комитета:

- Ульяна, возможно, они говорят правду, его рвет…

Нежная мать, скрипнув зубами (я очень не люблю, когда мне мешают работать), отправилась по названному адресу, и там увидела свое дитя зеленого цвета, ватагу одноклассников и маму одного из них.

Ситуация была такая: дети после школы и до кружка, в котором занимаются, гуляли по району (с разрешения, они четвероклассники, продленка таким уже не рада). Увидели гаражи за забором, никто не полез – мой полез. Девиз всех Скойбед - слабоумие и отвага.

За забором к моему 10-летке подбежал человек и ударил трубой по голове. Ребенок завизжал, упал плашмя и полез под забор обратно. Человек был в черной маске, видимо, подготовился, чтобы его не опознали. Машин мой мальчишка не трогал, в чужие боксы не заходил, его избили просто за нарушение территории гаража.

Дальше была «скорая» («Мамаша, смотрите, вот припухлости от удара»), госпитализация в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, по которому оклемавшийся ребенок катался на инвалидной коляске, распевая песни и делая селфи, истеричные письма учительницы: «Клим прислал классу ролик, что он умирает, и что они больше не увидятся, дети плачут!», - мои горячие попытки прорваться в палату и всыпать юному ютуберу-фейкомету горячих и, наконец, по выписке, поход в полицию.

О, это лучшая часть истории.

В полиции мой ребенок перевизжал трех инспекторов ПДН: женщины пытались в чем-то ему не поверить и повышали голос - это они делали зря, наш Клим недаром ходит на театр.

Впрочем, через несколько недель нам все равно прислали бумагу об отказе в возбуждении уголовного дела. Там феерично: установлено, что нанес удар по голове, таким образом «отсутствуют данные о наличии события преступления». 25 дней на больничном с сотрясением мозга – совсем не вред здоровью, ОМВД по району Москвы Выхино-Жулебино, я ваш фанат навеки.

Да, и среди меня была проведена воспитательная работа, что я должна лучше следить за сыном и не отпускать его шляться с его уровнем социальной активности.

Шло время.

Настал конец мая (а вся история началась в конце апреля) и я, надрюченная инспекторами, стала искать, куда сдать мальчишку на лето.

Лагерь – 76 тысяч за 12 дней, палаточный – 69 тыс. за две недели. Интересно, на кого рассчитаны эти цены?

В основном, люди в Москве получают по 60 тысяч, это самая частая или, по-научному, модальная зарплата в столице

Молодых бабушек, готовых развлекать ребенка на даче, у нас нет, а если бы были, см. «пенсионная реформа»: бабушки сейчас либо старые, либо вкалывают.

Может, просто двор? Ну, и что, что в городе, я тоже в детстве ездила к бабушкам именно в город? Носились ватагой в двадцать человек, лазали на огромные плакучие ивы, играли в салки и казаки-разбойники, ставили дворовые спектакли, приглашали на них родителей…

Включила подкаст любимого политолога – он вместе с социологом рассказывает, что социо-культурного явления «советский двор» больше не существует.

Кумушки не сидят на лавочке и не пасут толпу детей, когда ты еще не успела влезть на крышу и накосячить, а твоим родичам уже доложили и они ждут тебя с ремнем.

Нет ветеранов, которые стучат домино и нет-нет могут пойти в магазин, заодно принести детворе пряников.

Никто не вешает белье, покрикивая на дворовых хулиганов: «А вот я матери скажу!»

Никто не знает друг друга по имени.

И что же делать?

Что предлагает наше государство, чтобы работающий родитель не дергался, где его отпрыск, в какие еще гаражи залез?

Городской муниципальный лагерь?

И вспомнилась мне почему-то летняя коммуна пионеров в книге «Бронзовая птица»: там условия были спартанские, но крупу, все же, выделяли. И денег не брали.