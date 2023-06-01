В детской метавселенной «Пятёрочки» появились новые персонажи

Торговая сеть информирует, что запускает новых персонажей в виртуальном мире ко Дню детей. Он станет продолжением метавселенной на платформе Roblox, запущенной компанией в прошлом году. С 1 июня снова откроется уникальное виртуальное пространство для игр и обучения, где каждый ребёнок сможет исследовать сферу ритейла благодаря развлекательным и полезным заданиям, а помогать в этом будут забавные герои.

Виртуальный мир – приближенная к реальности онлайн-вселенная, где можно с помощью персональных цифровых аватаров изучить внутренние процессы работы торговой сети, ознакомиться с основными профессиями в ритейле, посетить распределительный центр, офис и магазины. В этом году компания добавила новых персонажей – талисманов проекта, которые будут помогать детям по всей стране узнавать интересные факты про сферу розничной торговли и напомнят, что семейные ценности – самое важное в этом мире.

Кроме того, в метавселенной появились две новые игровые механики. Теперь дети смогут дать волю воображению в творческой мастерской и собрать свою полку необычных товаров в супермаркете или потренировать свою грамотность в поиске ошибок внутри игры. Выполняя задания, участники зарабатывают игровые монетки. Первые 10 победителей, собравших больше всего монеток, смогут получить призы – цифровые сертификаты маркетплейсов.

В честь празднования Дня детей также пройдут обучающие и развлекательные мероприятия в магазинах торговой сети в более чем 25 городах по всей России, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Уфа, Казань, и др. С 1 по 3 июня можно будет принять участие в семейных творческих активностях, экскурсиях и квестах, которые проведут корпоративные волонтёры «Пятёрочки». В рамках события команда поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» расскажет детям и их родителям о безопасности в городе и на природе, как позаботиться о себе и своих близких. А ещё сотрудники торговой сети смогут посетить мастер-класс эксперта по волонтёрству и узнать, как начать заниматься добровольческой деятельностью.

«Для каждого ребёнка детство должно быть самым счастливым, окруженным вниманием и заботой родителей. Поэтому в этом году ко Дню защиты детей мы запускаем внутрикорпоративный проект «Детство на «Пятёрочку», в который с удовольствием приглашаем всех девочек и мальчиков страны. В рамках этого проекта мы хотим объединить семьи, помочь детям и родителям стать ближе через совместные развлекательно-образовательные активности. С помощью нашей продолженной метавселенной ребята смогут получить полезные знания о ритейле играючи», – прокомментировала Лилия Дерябина, директор по управлению персоналом и организационному развитию.