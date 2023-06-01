Как организовать здоровое питание ребенка?

Иллюстрации с сайта здоровое-питание.рф

Накануне Международного дня защиты детей Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН, и Екатерина Головкова, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание», обсудили в прямом эфире самые актуальные вопросы, касающиеся питания детей.

– От питания будущей мамы зависит здоровье и развитие ребенка. Расскажите, пожалуйста, каким должен быть рацион ребенка в период его внутриутробной жизни.

– Программирование здоровья начинается задолго до рождения ребенка и продолжается еще как минимум пару лет после его рождения. А это означает, что все девять месяцев, пока внутриутробный ребенок находится в животе мамочки, его здоровье программируется. Большой вклад вносят и питание мамы, и ее образ жизни, и все то, что ее окружает.

Не секрет, что человечество на протяжении своей истории проходило разные этапы. И даже за время моей работы педиатром были разные тенденции. Например, когда-то женщины считали, что для того чтобы хорошо родить, чтобы не появлялись растяжки, надо ограничить себя в белке. И даже те, кто всегда ел мясо, стали садиться на растительную диету. Конечно, дети у таких мам рождались маловесными. Зато им было проще проходить через родовые пути.

Но если мы обратимся к научным данным – есть интересный феномен голодной нидерландской зимы. В Нидерландах в один из военных годов женщины очень голодали. В результате у них родились малыши с недостатком веса. Самое интересное началось потом, когда эти дети очень быстро, в качестве компенсации, начали набирать массу и стали толстыми. Но главное, это передалось следующему поколению. То есть спустя годы эти люди стали родителями вновь маловесных детей, которые вновь быстро стали толстыми. Это необходимо осознать: ожирение ребенка закладывается в тот момент, когда мама нерационально подходит к вопросам собственного питания.

Поэтому очень важно, чтобы рацион будущей мамы был сбалансирован, особенно по белку, не должно быть перевеса в сторону углеводов. Чем больше срок, тем сильнее возрастают потребности организма в белке. Поэтому надо следовать рекомендациям врачей, контролировать то, как ребенок прибавляет в весе. Что касается питья, то это индивидуально.

– А что делать с избирательным вкусом во время беременности?

– В этом нет ничего плохого. Я, например, во время беременностей очень хотела томатный сок, хотя в обычной жизни к нему равнодушна. Но тут вопрос в объеме. Если бы я выпивала трехлитровую банку сока, наверное, у меня возникли бы какие-то проблемы. А от одного стакана ничего не было.

Очень важно, чтобы питание беременной женщины в целом было сбалансировано. Безусловно, должны быть представлены источники витаминов и минералов, овощи и фрукты, то есть помимо белка все остальные компоненты рациона.

И еще очень важный момент – уже с первых дней беременности мамочка должна настроиться на грудное кормление. Доминанта лактации должна формироваться все девять месяцев. И когда родится малыш и мать приложит его к груди, организм сразу получит толчок вырабатывать молоко. Если девять месяцев женщина не будет настраиваться, за секунду доминанта не сформируется.

– То есть важен психологический настрой?

– Разумеется. И вся семья должна поддерживать женщину в этом желании – кормить своего ребенка. Тогда совершенно точно у нее будет достаточно грудного молока. Это работает очень четко: ты прикладываешь ребенка к груди – и молоко идет, отрываешь от груди – и сцеживать нечего. Он выпил ровно столько, сколько организм ему дал. Это такой психологический феномен, который надо заранее подготовить. Если женщина задумывается о том, кормить или не кормить ребенка, только после рождения, может быть уже поздно. К этому решению надо идти всю беременность.

– Какой должен быть рацион у мамы, которая кормит ребенка? На что обратить внимание?

– Хороший вопрос. Здесь мы должны разделить ответ на несколько частей.

Первое. Есть ли у самой мамы аллергия? Если да, то она должна сразу же исключить те продукты, на которые реагирует. Но только в этом случае. Исключать все продукты, относящиеся к аллергенным, как рекомендовали раньше, в этой ситуации не нужно. Всего их восемь, и прежде всего это белки коровьего молока (а также яйцо, орехи и арахис, рыба и морепродукты, глютен и соя).

Если у мамы нет на них аллергии, она просто употребляет молоко в обычном количестве, не вредящем здоровью. Но не нужно перебарщивать. Например, я знала женщин, которые, желая кормить ребенка, ставили себе цель выпивать четыре литра молока в день. От этого грудное молоко лучше продуцироваться не будет, а вот проблемы появятся.

Второе. Все должно быть сбалансировано. Есть, например, мамы, которые родили второго и третьего ребенка. У них мало времени на себя, они заняты детьми, и не всегда получается питаться нормально. Семья должна создавать такие условия, при которых женщина сможет сама нормально есть, не кусочничать. Она кормит малыша – это очень большая нагрузка и ответственность. Конечно, она должна получать достаточное количество витаминов и минералов. И все члены семьи должны быть ответственны за здоровье кормящей женщины.

Сейчас лето, и у многих есть возможность поесть свежие ягоды, овощи, что называется, с грядки. Но опять же надо внимательно следить, нет ли реакции и у мамы, и у ребенка, например, на ту же клубнику. Обязательно нужно избавиться от химии в огороде. Пусть лучше ягоды будут не очень красивыми, с пятнышками. Иногда бывает сложно отличить аллергическую реакцию на продукт и псевдоаллергическую реакцию именно на химию.

– С какого возраста можно вводить прикорм, с каких продуктов лучше начать? Когда можно давать кисломолочные продукты, рыбу?

– В последние 20–30 лет подходы к этим вопросам изменились. Раньше учили, что детям обязательно нужно давать по каплям морковный или яблочный сок буквально с третьей недели жизни. Я своей старшей дочери капала, и она все время пищала, видимо, животик болел, а я не понимала. Оказалось, что дети в этом возрасте еще не в состоянии переварить сок, так как ферментативная система не развита.

Сегодня все очевидно. До четырех месяцев грудное молоко – это все, что необходимо ребенку. Ему даже воду давать не надо, если он не просит. Ничего не нужно добавлять в рацион, если ребенок по месяцам прибавляет в весе в соответствии с графиком.

Дальше открывается «окно толерантности» – с четырех до шести месяцев – в этот период ребенок готов учиться переваривать другие продукты. Это то время, когда мы должны ввести прикорм. До этого был он приучен переваривать только материнское молоко, которое вырабатывается специально для него. Кстати, вы знаете, что состав грудного молока каждой женщины уникален? Оно создается специально для ее малыша, под его особые нужды.

Если слишком рано или слишком поздно ввести прикорм, способность переваривать другие продукты у организма может пропасть. И тогда начинаются проблемы. Ведь чаще всего и аллергии, и сложности с пищеварением начинаются именно тогда, когда прикармливать начинают либо слишком рано, либо слишком поздно. Например, вводят новые продукты после года. «Окно» уже закрылось. При этом кормить грудью можно продолжать до года.

На сайте Союза педиатров есть вся эта информация, график, когда какие продукты вводить: каши, мясо, творог, рыбу. Если ребенок пухлый, надо начинать с овощей, если, наоборот, худосочный – с каши. С семи-восьми месяцев можно давать фруктовые пюре и соки.

– У нас много людей с излишней массой тела. Например, родители – один или оба – полные. И они очень обеспокоены тем, что передадут эту проблему по наследству. Недокармливают ребенка, даже если он родился нормальным, минимизируют углеводы, сажают его на овощи, фрукты, белок. Как защитить своего ребенка, чтобы он не страдал потом от лишнего веса?

– Да, такое бывает. Например, уже доказано, что, если ребенок кормится грудным молоком, он за первый год жизни набирает меньше, чем ребенок на искусственном вскармливании. То есть если в семье у кого-то уже есть проблемы с лишним весом, лучше изначально быть приверженцем грудного вскармливания.

Но и тут есть один подвох. Даже на грудном молоке дети у женщин с большей массой тела набирают в первые два года жизни почти на килограмм больше, чем у женщин с нормальной массой тела. Следовательно, такая мама должна быть внимательна и к своему рациону, и к прибавке массы тела своего ребенка на первом и втором году его жизни. На прикорм нужно выбирать не каши, а овощи. При этом мясо все равно должно поступать. И важно не переедать самой.

– Но ведь избыточная масса тела может сформироваться не только под влиянием избыточного питания.

– Да, факторов много. Неправильное программирование мы уже разобрали. Второе – это неправильное применение антибиотиков.

Почему? Потому что, если ребенок начинает получать антибиотики на первом, втором или третьем году жизни (преимущественно на первом), он рискует заработать ожирение гораздо быстрее, чем дети, которым в течение первых трех лет не выписывали антибиотики.

В чем здесь подвох? В работе кишечника. Кстати, доказано также, что дети, которые родились путем КС, также чаще страдают от аллергии и от избыточной массы тела. Потому что ребенок, проходя через родовые пути, естественным образом получает микробиоту матери. И именно заселение ЖКТ ребенка нормальной микробиотой позволяет ему держаться в нормальном весе. Уже доказано, что микробиота людей с избыточной массой тела отличается от микробиоты людей с нормальной массой тела. И это формируется уже с детства.

Антибиотики убивают нормальную микробиоту. И если дальше этот процесс не контролировать, не заселить ЖКТ нормальными микробами, то в будущем могут произойти метаболические изменения, в том числе из-за изменения микробиоты кишечника, – заселятся «микробы-враги», а не «друзья», и начнутся проблемы.

Раньше антибиотики входили в перечень бесплатных лекарств, и иногда их слишком часто и абсолютно необоснованно «прописывали» своим детям сами родители. Мы долго боролись за то, чтобы такие лекарства отпускались в аптеках только по рецепту врача.

На нас, на педиатрическом сообществе, тоже лежит ответственность. Есть доктора, которые назначают антибиотики излишне широко, когда они не показаны. Но есть и родители, занимающиеся самолечением. И из этого желания быстро помочь ребенку формируется целый пласт новых проблем.

Для чего мы это обсуждаем? Чтобы все понимали, что, если в семье уже есть какие-то предпосылки, надо быть внимательнее. Необходимо читать специальную литературу. Для родителей на сайте Союза педиатров также есть огромный раздел. И любой желающий всегда может обратиться за разъяснениями, написать свой вопрос – мы всегда подскажем.

Хочу также отметить, что каждую субботу мы проводим для коллег вебинары, разбираем все актуальные вопросы педиатрии. Там тоже можно получить информацию.

– Давайте поговорим о сезонном питании. Правда ли, что летом нужно накормить ребенка витаминами по максимуму, чтобы получить запас на весь год? Какие особенности нужно учитывать?

– Возможность получать свежие фрукты, ягоды – это замечательно, нужно пользоваться. На весь год, конечно, не хватит, но все же задел будет.

Есть еще такая проблема, как недостаток витамина D. У нас очень мало солнца. И даже на юге у некоторых детей только к августу вырабатывается достаточное количество этого витамина. К сожалению, его количество не зависит от питания, а от того, сколько времени мы проводим на солнце, причем без каких-либо солнцезащитных кремов.

Все остальные витамины, конечно, надо стараться получать с овощами и фруктами. Чем более свежими они будут, тем лучше.

Что касается питания в жару, конечно, надо есть меньше белка, а больше легкоусвояемой пищи, потреблять больше жидкости. Это относится и к тем моментам, когда ребенок заболевает, когда у него высокая температура. Нельзя «заталкивать» в него слишком много еды. Лучше давать легкоусвояемую пищу, например, пюре на воде, а не на сливках, не белок. Во время лихорадки почки работают с особой нагрузкой, и им будет тяжело. Что касается пользы куриного бульона, то в какой-то ситуации может он быть полезен, но это не панацея. Особенно для аллергиков.

– Мы поняли, что летом нужно стараться есть свежие фрукты и овощи. А что делать, если нет возможности срывать их с грядки, с куста? Можно ли использовать в качестве добавок какие-то витаминные комплексы? И нужно ли?

– Безусловно, можно. И нужно. Но в весенне-летний период все же лучше стараться восполнить нехватку витаминов и микроэлементов питанием. Если речь идет о северном регионе или осенне-зимнем периоде, когда высокая заболеваемость, следует вовремя и аккуратно начать принимать витаминные комплексы. Витамин D – обязательно, можно даже не сдавать анализы. Он необходим в том числе кормящим и беременным, так как оказывает положительное влияние на развитие ребенка. Что касается других нюансов, то тут не может быть универсальных советов.

– То есть должен быть врач, который смотрит конкретную ситуацию и назначает именно витаминный комплекс?

– Верно. Существуют определенные признаки дефицита витаминов, например, повышенная раздражительность, снижение внимания, сухость кожи. Грамотный врач сразу это видит. Он может назначить лечебные или профилактические дозы витаминов. Это подбирается индивидуально.

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