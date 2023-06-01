Язык Пушкина снова изучают на родине его предков

Африканские страны возрождают изучение русского языка Фото: Shutterstock

Пока власти Украины, Молдавии, Эстонии, Латвии и других государств старательно изживают русский язык и культуру, сносят памятники Пушкину, в африканских странах делают наоборот. Дружба, которая связывала африканцев и русских почти 30 лет, и традиции взаимного культурного обогащения, прервавшиеся в 90-х, активно возрождаются.

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИХ ЖЕН

Во времена СССР более 80 тысяч африканцев получили дипломы советских университетов. Вернувшись домой, они стали интеллектуальной и политической элитой своих стран. И многие до сих пор наши друзья. Еще почти полмиллиона жителей континента получили высшее и среднее образование в учебных заведениях, которые построили в Африке советские специалисты.

В местных вузах работали кафедры русской филологии, создавались Ассоциации выпускников российских (советских) вузов, Клубы русского языка, культурные центры. Очагами русской культуры были и ассоциации россиянок, вышедших замуж за африканцев. А для детей от смешанных браков организовывали курсы углубленного изучения русского языка.

Площадь в Асмэре в Эритрее украшает памятник Пушкину. Бронзовая фигура поэта высится и в Эфиопии, на одной из главных площадей Аддис-Абебы. Как известно, прадед русского классика Абрам Ганнибал родился в Эфиопской империи в семье состоятельного африканского князя, а родственные связи эфиопы уважают так же, как и мы.

Сейчас Африка и Россия активизируют отношения в экономической, социальной, политической, гуманитарной областях. Для успешного ведения дел и осуществления совместных проектов в Африке нам важно иметь на континенте союзников и партнёров, свободно владеющих русским языком. Ещё важный момент - в Африке средний возраст полуторамиллиардного населения - 20 лет. В том числе и на эту молодёжь был расчёт, когда увеличили квоты на получение образования за счет бюджета РФ с 30 до 60 тысяч в 2023 году. А для поступления в наши вузы африканским абитуриентам русский также необходим.

Надо так надо, процесс набирает обороты. Африканские страны возрождают изучение русского языка. Совсем недавно правительство Центральноафриканской республики сделало изучение русского языка обязательным в своих школах и вузах. А Россия помогает существенно расширить сети обучающих центров и преподавателей, повышает квалификацию специалистов, которые уже работают на континенте.

Растет и число стран, где котируются российские дипломы. К Алжиру, Тунису, Египту, Анголе, Чад, Намибии и других недавно присоединилось Зимбабве, подписав двустороннее соглашение с Россией о признании документов о высшем образовании.

ЛЕГКО ЛИ УЧИТЬСЯ

Два года назад для стран Восточной и Юго-Восточной Африки провели масштабный международный проект с участием 19-ти стран «Русский язык в Африке: образование, диалог, культура».

Заместитель директора Института русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ Валерий Частных, рассказывая о проекте «Distant Russian in Africa» – бесплатных интенсивах для африканцев, говорил, что тамошние студенты открытые, контактные, легко воспринимают материал и тут же начинают использовать его в общении. Разрабатывать особую методику преподавания русского языка африканцам нет необходимости, но важно понимать особенности их мировосприятия.

- На мой вопрос, какая в Африке погода в разные времена года, мои студенты начали описывать погодные изменения помесячно, - привел пример замдиректора. - Когда я попытался вернуть их к образцу зима-весна-лето-осень, мне сказали: мол, в Африке нет зимы, а есть два сезона - с дождем и без.

НУЖНЫ ГРАНТЫ НА ТАЛАНТЫ

- Раньше мы учили иностранных студентов на русском языке: они приезжали, год учили наш язык, и только после это начинался основной курс. Язык основа культуры и мировосприятия. Так мы формировали в определенной степени «советский менталитет», а люди, которые получили образование в Советском Союзе, по крайней мере некоторые из них, сегодня занимают высокие посты. Они наши друзья и ориентированы на Россию, - рассказывала на недавней пресс-конференции ко Дню освобождения Африки директора Института Африки РАН, член Президиума РАН Ирина Абрамова. - Сейчас мы готовим иностранных специалистов на английском и французском языках, это проще и дешевле, но теряется язык как основа мировоззрения. Поэтому я ратую за то, чтобы вновь обучать африканских студентов на русском языке. Только так будет сформирован человеческий капитал из специалистов, которые обучались в России и остались лояльными к стране.

Также ученый предлагает создать систему грантов для африканских студентов, возможно, не для всех, а для наиболее талантливых. А «Сириус» призвала открывать школы для одаренных ребятишек, детей африканской элиты.

ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Когда-то границы между государствами Африки чертили европейские колонизаторы, причем делали это как заблагорассудится. Что вышло? Например, Уганда и Замбия считаются англоязычными, при этом внутри одной страны жители говорят на 40 языках и диалектах, в другой – на 70, а между собой угандцы и замбийцы изъясняются на языках группы банту. А есть такие страны, на территории которых может жить до 250 различных племён, говорящих на разных наречиях и даже языках, не понимая друг друга. «В Африке сколько деревень, столько и языков», шутят лингвисты.

Официальными языками в африканских странах считаются в основном арабский, английский, французский, португальский, испанский, суахили. Русского в официальном перечне нет. Но мы верим: у языка Пушкина и Достоевского есть все шансы стать языком межнационального общения вех 62 государств континента.

КОНКРЕТНО

Совместные проекты вузов

Большинство африканских студентов учатся сейчас в медицинских и инженерных вузах России, а также в сельскохозяйственных, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудничество стран укрепляется и благодаря новым межвузовским договорённостям.

АЛЖИР

- В марте 2023 года Набережночелнинский педагогический университет (НГПУ) подписал с тремя алжирскими университетами: Алжирским университетом 2, Университетом Эль-Уэд и Университетом Бискра - соглашения о сотрудничестве, в том числе об академическом обмене студентов и преподавателей, о проведении совместных конференций, форумов и семинаров. Стороны договорились о создании дорожных карт по выполнению соглашений. НГПУ выступит также куратором центров открытого образования на русском языке, которые будут созданы в Алжире.

- В марте 2023 года Национальный исследовательский университет «МЭИ» подписал соглашение о сотрудничестве с Адрарским университетом Алжира. Предусмотрено расширение числа целевых мест в НИУ «МЭИ» для абитуриентов – граждан Алжира и реализация научно-образовательных проектных инициатив между государствами.

- В 2019 году Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина и Университет 8 мая 1945 (Гельма, Алжир) подписали договор о сотрудничестве. Стороны договорились об академическом обмене студентами и преподавателями, а также о совместной научной деятельности.

- В 2017 году подписан Меморандум о межуниверситетском сотрудничестве РУДН и Университета Беджая (Алжир).

ТУНИС

- В мае 2023 года Мордовский государственный педагогический университет им. Евсевьева (МГПУ) подписал договор о сотрудничестве с Университетом Карфагена. Теперь студенты из Туниса будут обучаться в столице Мордовии.

МАРОККО

- В марте 2023 г. между Всероссийским обществом охраны природы и тремя ведущим вузами страны – Международным Университетом (Рабат), Университетом Хасана II (Мохаммедия) и Университетом Сиди Мохамеда бен Абдалла (Фес) – была достигнута договорённость о запуске межгосударственного проекта по изучению опыта природопользования и охраны окружающей среды,

- Университет Сиди Мохамеда бен Абдалла в Фесе выделим особо, поскольку именно там русский язык изучают более 240 человек, и много лет действует клуб студентов-русистов, которые занимаются продвижением русского языка и культуры среди местного населения;

КЕНИЯ

- В марте 2023 года между Томским государственным педагогическим университетом (ТГПУ) и Университетом Найроби достигнута договоренность о сотрудничестве с созданием в Кении центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

ЗАМБИЯ

- Между Универстетом Саннингдейл (Кабулонга) и Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) подписано соглашение о сотрудничестве;

ТАНЗАНИЯ

- Дар-эс-Саламский технологический институт сотрудничает с Санкт-Петербургским электротехническим университетом ЛЭТИ;

ЮАР

- НИУ «МЭИ» сотрудничает с Университетом Западно-Капской провинции, Университетом Кейптауна, Технологическим университетом Капского полуострова, Университетом Йоханнесбурга, Северо-Западным университетом, Университетом Лимпопо;

ЗИМБАБВЕ

- На базе Университета Зимбабве планируется создать Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку (российский партнёр – Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет).

РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИЙ СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

В 2021 году 12 российских университетов и научных центров, имеющих богатый опыт научно-образовательного сотрудничества со странами африканского континента, объединились в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ). Первоочередными задачами РАФУ станет создание единого образовательного и научного пространства, выработка механизмов для развития академической и студенческой мобильности, а также содействие межкультурному диалогу и взаимообогащению культур, языков. РАФУ будет работать как объединение курсов и дисциплин, имеющихся у участников консорциума, на русском, английском и французском языках. Эти же курсы лягут в основу совместных образовательных программ. Студенты смогут получать дипломы нескольких университетов-членов Консорциума.

Участники с российской стороны: Астраханский государственный медицинский университет; Казанский (Приволжский) федеральный университет; Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; Национальный исследовательский университет «МЭИ»; Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе; Российский государственный гидрометеорологический университет; Российский государственный гуманитарный университет; Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Институты технологий, дизайна и искусства); Московский государственный университет пищевых производств; Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина; ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН»; Южный федеральный университет.