Очередная замена Урганту? Гарик Харламов стал ведущим нового late night show и задорно матерится вместе с "Камызяками"

Гарик давно уже пробует себя в качестве ведущего в различных ютуб- и рутуб-шоу Фото: скриншот видео

Очевидно, что после ухода Ивана Урганта из эфира, ниша вечерних шоу оказалась пустой. Так же очевидно, что ее пытаются занять популярные юмористы — уж как получается. И вот, вслед за коллегой и другом Павлом Волей на скользкую дорожку ступил Гарик Харламов.

Во-первых, «Бульдог» приходил в «Шоу Воли» и понимает, как это работает. Во-вторых, Гарик давно уже пробует себя в качестве ведущего в различных ютуб- и рутуб-шоу. Теперь его взяла в оборот соцсеть ВК, предложив вести на платформе VK Video собственный проект. Ну, как собственный. Вместе с Азаматом Мусагалиевым — опытным юмористом, кавээнщиком, ведущим шоу «Где логика?», «Музыкальная интуиция», членом жюри шоу «Конфетка» и артистом проекта «Однажды в России» — и Денисом Дороховым, коллегой Азмата по команде КВН «Камызяки».

Фото: скриншот видео

В антураже библиотеки веселая троица «разгоняет» остроты, не стесняясь ни к чему не обязывающего матерка (это наверняка, по мнению создателей проекта, должно привлечь аудиторию!) и пикантных, хоть и заезженных тем — вечные опоздания Гарика и его желание сходить в туалет по-большому во время записи программы, нарушение закона, время продажи алкоголя и прочее. Проект называется «Кстати».

В шоу есть рубрика с адвокатом Сергеем Жориным, который тоже пытается шутить, подыгрывая ведущим, и, конечно, звездные гости. В первом выпуске проект посетил звезда НХЛ Александр Овечкин (признался, что потолстел и не в форме), мем-рэпер Джиган (вспомнил про животных, которых видел в Африке) и блогер Влад А4 (рассказал, как строит бизнес и заполнил школьную анкету).

В следующем — обещают блогерку Дарью Зотееву (Инстасамка) и даже Григория Лепса, который приходил и к Павлу Воле на ТНТ.

Продюсеры обещают, что аудитория «Кстати» получат неординарное времяпрепровождение и яркий микс форматов: новостной блок, общение со звездами, музыкальные выступления, клипы и специальные рубрики.