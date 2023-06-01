Как проверить авто с пробегом на участие в зарубежном аварийном аукционе

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Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом из-за рубежа. По данным Автостата, импорт авто с пробегом только с января по апрель текущего года увеличился более чем втрое. Сравнение проводилось с аналогичным периодом прошлого года. Так как зарубежные аукционы пользуются популярностью, «КП» узнала, как водители могут себя обезопасить, чтобы не приобрести кота в мешке.

ОНЛАЙН-ПРОВЕРКА: БЫСТРО, ТОЧНО И УДОБНО

Один из надежный способов узнать всю подноготную понравившейся машины, воспользоваться сервисом онлайн-проверки автомобилей с пробегом, представленных на зарубежных аварийных аукционах. Такая функция появилась в Автотеке.

- Новые данные, представленные в отчетах сервиса, будут полезны как автолюбителям, рассматривающим автомобили с пробегом из-за рубежа, так и тем, кто присматривается к покупке автомобилей, не заявленных таковыми. Информация об участии в зарубежных аварийных аукционах легко считывается в отчете, и позволит обратить дополнительное внимание покупателей к соответствию реальных и заявленных продавцом характеристик, - сообщил Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека.

В отчетах пользователи найдут максимально подробную историю авто, которую только можно получить. Кроме общих данных об автомобиле – VIN, госномер, номер кузова и двигателя, пробег, будет указана информация о проведенных техосмотрах, ДТП и штрафах, если такие были.

ДАННЫЕ ПОСТУПАЮТ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

В случае аварии, будут предоставлены данные о полученных повреждениях авто. Фото повреждений, если они всплывали на каких-то ресурсах, тоже будут приложены к отчету.

В отчете автомобиля, который ранее участвовал в зарубежном аварийном аукционе, будет также доступна информация о дате участия, стране, в которой машина была размещена на аукционе, фото состояния авто на тот момент. Информация об участии в аварийных аукционах автомобилей за рубежом проверяется по следующим странам: США, Великобритании, ОАЭ, Канады, Испании, Финляндии и Ирландии.

КОНКРЕТНО И НАГЛЯДНО

Пример отчета по автомобилю с информацией об участии в зарубежных аварийных аукционах смотрите здесь.

Помимо данных с зарубежных аварийных аукционах в отчетах Автотеки пользователи могут получить данные по эксплуатации в РФ: стоимость проведенных ремонтов, количестве владельцев, данные о ДТП, в том числе, оформленных по европротоколу, не использовалась ли машина для работы в такси или как каршеринг, не находится ли в залоге или розыске. Сервис проверяет региональные реестры выданных разрешений на работу в такси, базы каршеринговых компаний, судебных приставов, федеральной нотариальной палаты. Также сервис оценивает авто, и представляет данные, сколько стоят похожие машины.