Владимир Путин, «Человек благополучный» и группа «Звери»: Какие еще события планируются на Петербургском экономическом форуме?

До открытия ПМЭФ осталось две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 – 17 июня пройдет крупнейшее бизнес-событие России – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Всего через две недели Северная столица примет крупнейших политиков, экономистов и бизнесменов страны, а также стран-партнеров, которые обсудят перспективы развития России. В пленарном заседании по традиции очно примет участие Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что часть сессии пройдет в виде дискуссии.

Одним из вопросов, который будет рассмотрен в рамках этой сессии, станет декриминализация некоторых экономических преступлений, сообщил глава страны на недавней встрече с членами «Деловой России». В частности, речь пойдет о таких «резиновых» статьях, как мошенничество.

В нынешнем году ПМЭФ посвящен развитию технологического суверенитета, адаптации российской экономики к меняющимся условиям мирового рынка, возможностям международного сотрудничества и другим задачам отечественного бизнеса в условиях глобальных вызовов. Также запланирован диалог с представителями ряда стран и международный молодежный экономический форум.

Более подробно расскажем о социальной платформе ПМЭФ. 15 июня состоится сессия «Человек благополучный», на которой планируется обсудить создание условий для полноценной жизни каждого человека. 16 июня планируется сессии «Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?» и «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество». В последний день форума пройдет дискуссия на тему «Диалоги культур в эпоху глобальных изменений», которую посвятят гуманитарному взаимодействию и культурным обменам.

Разумеется, Международный экономический форум в Санкт-Петербурге не ограничится одними лекциями, круглыми столами и обсуждениями важных проблем общества. У стен Эрмитажа пройдет масштабный концерт, где хедлайнером выступит группа «Звери». Традиционно посмотреть на артистов и послушать их творения на Дворцовой площади можно бесплатно.

Кроме того, в рамках «Петербургских сезонов» (это фестиваль культуры в рамках ПМЭФ) планируется посещение городских театров, музеев и модных показов российских дизайнеров.