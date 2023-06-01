Памятка для бешеных самокатчиков

В связи с частыми ДТП депутаты Госдумы предложили МВД и Минтрансу ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, разрешить ими пользоваться только с 18 лет и запретить проезд по пешеходным улицам. Фото: Андрей АБРАМОВ

В связи с частыми ДТП депутаты Госдумы предложили МВД и Минтрансу ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, разрешить ими пользоваться только с 18 лет и запретить проезд по пешеходным улицам. Корреспондент «КП» считает, что перечень условий можно расширить.

Если хочешь мчать на самокате,

заруби, Шумахер, на носу:

ездить можно только на закате

между елей в Битцевском лесу

в дни любые, кроме воскресенья.

И ещё ты должен быть мужик,

знающий все правила движенья

и старинный греческий язык.

Прежде чем катиться вдоль траншеи,

у тебя (дружочек, проследи!)

не должно быть родинок на шее

и волос в носу и на груди.

Ты, из леса выскочив, как йети,

и зажав ручонкою клаксон,

должен быть в оранжевом жилете

и по гороскопу - Скорпион.

Такова реальность (чо такого).

Перед тем как встать на самокат,

почитай по памяти Толстого -

его повесть (всю) «Хаджи-Мурат».

Поносись по зарослям вприпрыжку,

спой «Дорогой длинною» на бис,

покажи, пожалуйста, медкнижку

и диплом отличника МИСиС.

Постарайся, вылези из кожи,

на костре состряпай рататуй,

спародируй Лещенко похоже,

что-нибудь своё запатентуй,

на лесной поляне, меж кусточков,

там, где будет размещён прокат,

отожмись четыреста разочков...

И бери электросамокат!..

Ты уже устал им, верно, грезить.

Пусть тебя, как в детстве, подтолкнут!..

И лети!.. Катайся сколько влезет!..

Но не больше десяти минут.

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