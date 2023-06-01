Памятка для бешеных самокатчиков

В связи с частыми ДТП депутаты Госдумы предложили МВД и Минтрансу ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, разрешить ими пользоваться только с 18 лет и запретить проезд по пешеходным улицам.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В связи с частыми ДТП депутаты Госдумы предложили МВД и Минтрансу ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, разрешить ими пользоваться только с 18 лет и запретить проезд по пешеходным улицам. Корреспондент «КП» считает, что перечень условий можно расширить.
Если хочешь мчать на самокате,
заруби, Шумахер, на носу:
ездить можно только на закате
между елей в Битцевском лесу
в дни любые, кроме воскресенья.
И ещё ты должен быть мужик,
знающий все правила движенья
и старинный греческий язык.
Прежде чем катиться вдоль траншеи,
у тебя (дружочек, проследи!)
не должно быть родинок на шее
и волос в носу и на груди.
Ты, из леса выскочив, как йети,
и зажав ручонкою клаксон,
должен быть в оранжевом жилете
и по гороскопу - Скорпион.
Такова реальность (чо такого).
Перед тем как встать на самокат,
почитай по памяти Толстого -
его повесть (всю) «Хаджи-Мурат».
Поносись по зарослям вприпрыжку,
спой «Дорогой длинною» на бис,
покажи, пожалуйста, медкнижку
и диплом отличника МИСиС.
Постарайся, вылези из кожи,
на костре состряпай рататуй,
спародируй Лещенко похоже,
что-нибудь своё запатентуй,
на лесной поляне, меж кусточков,
там, где будет размещён прокат,
отожмись четыреста разочков...
И бери электросамокат!..
Ты уже устал им, верно, грезить.
Пусть тебя, как в детстве, подтолкнут!..
И лети!.. Катайся сколько влезет!..
Но не больше десяти минут.
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