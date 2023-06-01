Пока Блиновская под арестом: Виктория Боня запускает двухдневный марафон с билетами по 100 тысяч рублей

Боня решила перевести в онлайн свои знаменитые ретриты Фото: Борис КУДРЯВОВ

После нашумевших уголовных дел о неуплате налогов в отношении самых популярных марафонщиц Лерчека и Елены Блиновской большинство звёзд соцсетей поставили онлайн-курсы на паузу, чтобы не провоцировать ФНС. Но нашлись и "непуганые" блогеры, которые решили запрыгнуть в последний вагон со своими онлайн-курсами. Так, например, Рита Дакота, Оксана Самойлова и Виктория Боня вовсю запускают новые марафоны с десятками тысяч участников и многомиллионной выручкой.

Более того, Боня решила перевести в онлайн свои знаменитые ретриты (так она называет якобы духовные практики с употреблением галлюциногенных веществ, запрещенных в России), которые раньше проходили только вживую. А так как по Зуму напиться наркотической аяуаски (отвар, который употребляют для "общения с духами") невозможно, выпускница Дома-2 решили просто поделиться с подписчиками своими сакральными знаниями. На днях Виктория запускает первый из серии онлайн-ретритов - "Изобилие", который якобы поможет страждущим обрести состояние счастья и уверенности, увеличить финансовый поток, дат старт процессам оздоровления организма и "выйти из матрицы страданий к своему личному счастью, гармонии и любви".

Конечно, за всё это надо платить.

- Почему-то в нашем сознании часто возникают мысли, что в жизни всё должно быть бесплатно, - "прогревает" подписчиков блогерша, у которой, по её словам, "за плечами более 10 лет духовного опыта, 50 церемоний с растениями силы и знакомства с мощнейшими шаманами и проводниками". - Но я никогда не считала деньги, которые тратила на свое развитие. Знания, которые я дам вам, и результаты, которые вы получите после обучения, мне стоили тысячи долларов. Я платила за один курс от 7 до 14 тысяч долларов. И даже самые просветленные гуру говорят о том, что важно платить за обучение. Ведь если знания достаются бесплатно, они обесцениваются. Кто-то платит временем и тратит десятки лет на достижение цели. Кто-то платит здоровьем. Кто-то - силами и нервами. Деньги - это самая дешевая валюта.

В двухдневном марафоне, который рассчитан на 250 мест, два тарифа - за 20 тысяч рублей (доступ к материалам) и 100 тысяч (включает также личный разбор от Бони). Таким образом, всего за два дня предприимчивая Виктория заработает в "самой дешевой валюте" от 5 до 25 млн (!) рублей.

Как выяснил сайт KP.RU, курс блогерша продает от собственного имени - ИП Боня В.А. Таким образом, на первый взгляд, речи о незаконном дроблении бизнеса, которым пользовались Лерчек и Блиновская, не идет. С полученной прибыли марафонщица по закону должна будет уплатить налог в 6%, то есть, от 300 тысяч до 1,5 млн рублей. И судя по последним событиям, на отчислениях государству ей лучше не пытаться сэкономить.

Между тем, в юридической упаковке ретрита обнаружился и подозрительный момент. В частности, договора оферты, который должен предоставляться покупателям курса еще до момента оплаты, на сайте марафона не нашлось.

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