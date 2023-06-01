Правительство России предлагает брать плату с компаний, использующих зарубежный софт

Михаил Мишустин прилетел в Нижний Новгород, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Фото: government.ru

В четверг Михаил Мишустин прилетел в Нижний Новгород, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Премьеру презентовали российские ноу-хау. На стенде компании Yadro Мишустин смог оценить российский планшет Kvadro-M - «Квадрат Малевича».

- Чуть тяжелее (чем зарубежные, - Ред.), но лиха беда начало, - заметил Мишустин.

В ответ производители девайса решили доказать, что их продукция все же круче импортной. Не такая «изнеженная». Со всего размаху они шваркнули планшет об пол. Устройство удивительным образом выжило. Руководители компании рассказали, что со следующего года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре.

- Все остальное в нем уже российское, - заметили они.

Мишустин обрадовался и попросил передать ему образец планшета, когда тот станет российским «и внутри, и снаружи».

Мишустину также презентовали первый функциональный прототип электрокара «Атом». Это первый российский электрокар с кибербезопасной операционной системой и маркетплейсом приложений. И батареи, и мотор - все производится в России. Премьер сел за руль и попытался подстроить под себя водительское сидение. Не тут то было! Сбоку от кресла не оказалось никаких рычагов и кнопок. Оказалось, что эти функции встроены в цифровую систему управления на руле. Мишустин отрегулировал положение водительского сидения, но посоветовал производителям провести опросы водителей: насколько это удобно.

На рулевом колесе - мультимедийный экран, куда выведены функции управления автомобилем. За счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться.

- А руль-то зачем? - пошутил Мишустин, видимо, мысленно перенесясь в новую реальность.

Электрокар должен быть полностью готов к 2025 году. Стоить он будет от 2,5 до 3,5 млн рублей.

Оценил Мишустин и разработки белорусских коллег, например, механизм для посадки в автомобиль людей с ограниченными возможностями, в том числе водителей-инвалидов. Премьер даже предложил отработать механизм предоставления таких устройств через Фонд социального страхования.

- Они позволят значительно повысить вовлечение в экономику людей с ограниченными возможностями, - заметил Мишустин.

Тем временем на площадке «Ростелекома» тоже строили радужные планы на будущее. Старший вице-президент компании Кирилл Меньшов признался в кулуарах журналистам, что правительство обсуждает возможность закупки от 0,5 до 2 миллионов мобильных устройств на базе российской операционной системы «Аврора». И это только на ближайшие годы! Пользуясь словами Михаила Мишустина: «лиха беда начало». Сейчас уже произведено более 500 тысяч устройств на основе «Авроры».

Выступая на конференции, премьер заявил, что для России наступила эпоха возможностей и любая пассивность - губительна. Мишустин отметил, что нужно активнее внедрять отечественные разработки, в том числе российский софт. И при этом «не копировать слепо западные решения».

- Нужно в кратчайшие сроки достичь высокого уровня цифровой зрелости! - сказал премьер.

Мишустин даже предложил взимать плату с организаций, использующих зарубежное программное обеспечение. По его словам, правительство изучает эту инициативу.

Премьер сообщил, что уже за прошлый год спрос на отдельные российские программные продукты вырос в 10-12 раз, а программистов в России стало на 13% больше.

Уехавшим из России айтишникам Мишустин предложил вернуться.

- Процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Там тоже хорошо, но дома лучше!», - заметил премьер.

После конференции Мишустин отправился на Горьковский автозавод (ГАЗ). Премьер осмотрел цеха и по просьбе сотрудников завода оставил автограф на капоте новой машины Gazelle NN.