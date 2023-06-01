СК России установил еще одного организатора убийства блогера Татарского

Попков, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта Фото: Соцсети

В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге Следственный комитет России объявил в розыск еще одного фигуранта уголовного дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (псевдоним «Владлен Татарский») и было ранено 30 человек.

«Установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Попков, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она напомнил, что ранее по уголовному делу также был объявлен в розыск гражданин Украины Юрий Денисов, а Дарье Треповой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Попков же объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта).

«Следствие продолжает устанавливать иных лиц, причастных к теракту, и все обстоятельства совершенного преступления», - подчеркнула Петренко.

*внесен в список террористов и экстремистов в России