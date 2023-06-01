Дмитрий Песков: Путину докладывают о большом числе россиян, готовых пойти на контракт в зону спецоперации

На пунктах отбора на контрактную службу в Москве сейчас - аншлаги и очереди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Дмитрий Сергеевич, ещё в октябре прошлого года глава Комитета Госдумы по охране здоровья, блестящий хирург Дмитрий Хубезов загрузил свой внедорожник лекарствами, медикаментами и добровольно отправился в зону СВО. Он тогда в интервью мне сказал, что там же - наши дети, и вот отцы должны быть рядом с ними. А вчера (в среду, 31 мая) Хубезов ушел в отставку с поста главы думского комитета, чтобы полностью сосредоточиться на работе в зоне СВО. Знают ли об этом решении - депутата и Думы - в Кремле? И как его оценивают?

- Нет, честно говоря, я первый раз об этом слышу.

Но, конечно же, все те (а их миллионы - людей, которые помогают СВО, помогают участникам СВО – каждый по-своему, кто-то делает это централизованно, через ОНФ, кто-то - через волонтерские организации)…

Но таких людей миллионы, если не больше.

И, конечно, такие люди, каждый из них, заслуживают восхищения.

Кто-то может оказать помощь одной упаковкой лекарства, кто-то может загрузить машину. И тот, и другой заслуживает восхищения.

А что касается дальнейших планов упомянутого депутата (Дмитрия Хуфезова. - А.Г.) - ну, разумеется, если это связано с системной поддержкой СВО, - это будет заслуживать восхищения.

- Дмитрий Сергеевич, я вот до сих пор получаю отклики на свое интервью с вашим сыном, Николаем Песковым. (Оно было опубликовано в «Комсомолке» 24 апреля, а до этого вышло на сайте) Что ваш сын добровольцем ушел в зону СВО - под другой фамилией, провел там полгода, получил медаль «За отвагу». И просмотров этой публикации на сайте KP.RU было за 100 тысяч. (Пришло примерно столько, сколько - на экс-мэра Читы Александра Сапожникова, который ушёл в отставку, чтобы отправиться на передовую.) Вот буквально вчера мне один московский водитель сказал следующее – прочитал про Пескова Колю – глоток оптимизма. А как, вообще, вы бы прокомментировали такую реакцию в обществе - на поступки Александра Сапожникова, Коли Пескова, Дмитрия Хубезова? То, что вот таким оптимизмом их поступки заряжают наших граждан?

- Про своего сына (Николая Пескова. - А.Г.) я говорить не хочу, он сам тоже ничего про это говорить не хочет – это его личное дело.

А что касается упомянутых вами представителей, то они все являются россиянами. А, как мы с вами знаем, подавляющее число россиян абсолютно поддерживают президента, специальную военную операцию и тех ребят-героев, которые там принимают участие.

- Кстати. На пунктах отбора на контрактную службу в Москве сейчас - аншлаги и очереди. И вот много именно взрослых таких, состоявшихся людей туда приходит. Не собирается ли президент посетить один из таких столичных пунктов?

- Разумеется, президенту докладывается о том, что, действительно, вы правы, - ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляет желание пойти на службу по контракту.

Это, действительно, так и, наверное, отрадно это видеть и об этом слышать.

- Спасибо огромное.