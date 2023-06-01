Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать известных людей за публичную ругань на сумму не менее 1 млн рублей.
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать известных людей за публичную ругань на сумму не менее 1 млн рублей. Корреспондент «КП» горячо поддержал его и предложил не ограничиваться медийными личностями.
А мне вдруг померещилось... Как знать,
чтоб мат у нас в стране пошёл на убыль,
нам нужно небольшие штрафы брать:
за слово - рубль, всего один лишь рубль.
Но брать со всех, не только с вип-персон.
Электрик в ЖЭКе возится с плафоном,
не зная, что в плафоне диктофон
с чувствительным китайским микрофоном.
За час работы - сорок семь рублей.
За два уже, заметьте, больше сотни.
Мзда будет течь из разных отраслей.
Из Коптева, Перова и Капотни.
Мы будем наблюдать скачки бабла,
включая просветительскую сферу.
Откуда в школе мат?.. А в ней была
контрольная по физике, к примеру.
За пару дней страну обогатят
водители, застрявшие на МКАДе,
десятки, сотни, тысячи ребят
в тоннельной шахте или в стройбригаде.
Чего там говорить, любой фуршет.
Катанье в первый раз на лыжных склонах.
Всё это - пополнение в бюджет.
Начнём заводы строить в регионах.
Легко я эту тему разовью,
хотя и так понятно всё, ей-Богу.
Сегодня Шнур в Перми дал интервью -
и завтра там построили дорогу.
Я убеждён, жить станет веселей.
И больше дыр не будет у бюджета.
Сходил на матч - 13 тыщ рублей.
Ну и, конечно, стоимость билета.
Пошёл в кино на русский боевик.
Там тоже, блин, нельзя не материться.
Но только этот сквернословный крик -
не просто крик, а новая больница.
Я сам порой ругаюсь и хамлю,
как выпускник орловского филфака.
Но если брать за это по рублю,
Сто тысяч раз задумаюсь, однако.