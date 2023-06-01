Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать известных людей за публичную ругань на сумму не менее 1 млн рублей. Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать известных людей за публичную ругань на сумму не менее 1 млн рублей. Корреспондент «КП» горячо поддержал его и предложил не ограничиваться медийными личностями.

А мне вдруг померещилось... Как знать,

чтоб мат у нас в стране пошёл на убыль,

нам нужно небольшие штрафы брать:

за слово - рубль, всего один лишь рубль.

Но брать со всех, не только с вип-персон.

Электрик в ЖЭКе возится с плафоном,

не зная, что в плафоне диктофон

с чувствительным китайским микрофоном.

За час работы - сорок семь рублей.

За два уже, заметьте, больше сотни.

Мзда будет течь из разных отраслей.

Из Коптева, Перова и Капотни.

Мы будем наблюдать скачки бабла,

включая просветительскую сферу.

Откуда в школе мат?.. А в ней была

контрольная по физике, к примеру.

За пару дней страну обогатят

водители, застрявшие на МКАДе,

десятки, сотни, тысячи ребят

в тоннельной шахте или в стройбригаде.

Чего там говорить, любой фуршет.

Катанье в первый раз на лыжных склонах.

Всё это - пополнение в бюджет.

Начнём заводы строить в регионах.

Легко я эту тему разовью,

хотя и так понятно всё, ей-Богу.

Сегодня Шнур в Перми дал интервью -

и завтра там построили дорогу.

Я убеждён, жить станет веселей.

И больше дыр не будет у бюджета.

Сходил на матч - 13 тыщ рублей.

Ну и, конечно, стоимость билета.

Пошёл в кино на русский боевик.

Там тоже, блин, нельзя не материться.

Но только этот сквернословный крик -

не просто крик, а новая больница.

Я сам порой ругаюсь и хамлю,

как выпускник орловского филфака.

Но если брать за это по рублю,

Сто тысяч раз задумаюсь, однако.