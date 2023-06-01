Почему страной управлять не сложно и кто главнее Путина: честный разговор с президентом России

Владимир Путин в День защиты детей беседовал по видеосвязи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Фото: kremlin.ru

По традиции Владимир Путин в День защиты детей встретился с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Правда, общение прошло не лично, а по видеосвязи. Зато разговор получился особенно неформальным - участники не раз вспоминали бога, музыку и управление Россией.

- Большие дружные семьи в нашей стране, в обществе пользуются особым уважением. Ведь вы - яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, - сказал во вступительном слове президент.

Официальная часть была короткой, после нее началась неофициальная. Владимир Владимирович сразу попросил говорить прямо, потому что ему важно узнать мнение простых людей о госполитике поддержки семей.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

- Вы гарант семейных ценностей. Благодаря вашим действиям появились условия для повышения качества жизни, - сказала мама 10 детей Олеся Кравцова из Смоленской области.

Потом сын Елисей прочитал президенту собственное стихотворение про дзюдо:

«Мой любимый президент, учитель, мне 10 лет, я гибкий путь учу. <…> Спасибо вам за мужества пример. Я только начинаю тренировки. Я видел вас в бою. Я бы хотел, как вы быть, рассудительным и ловким».

- Ну что могу сказать, в литературном творчестве ты команду Хаджиме (сигнал к началу схватки — Ред.) уже выполнил. Могу только сказать Ёши (в дзюдо команда продолжать — Ред.), продолжай в том же духе, - пожелал Владимир Владимирович.

Последним из Кравцовых слово взял раненый на спецоперации отец семейства Григорий. Он сейчас проходит реабилитацию дома.

- Я и другие отцы в зоне СВО действительно работают. Спасибо, что позволили сконцентрироваться на выполнении задач. Победа будет за нами - сказал орденоносный родитель.

- Так и будет! Мы защищаем свою землю, - согласился президент.

СПЛЮ НЕМНОГО, 6-7 ЧАСОВ

Дальше слово дали семье Ильиных из Архангельской области. Больше всех вопросы главе страны хотели задать два младших сына.

- Какой у вас график дня? - спросил один из пацанов.

- Как и все люди, сплю, стараюсь не бросать заниматься спортом, это помогает в работе. Сплю немного, 6-7 часов. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. График, наверное, пересказывать не стоит, потому что он довольно однообразный, - признался Владимир Владимирович.

- Один из наших императоров на вопрос «Сложно ли управлять такой огромной страной?» сказал: «Управлять Россией совсем не сложно. Но абсолютно бесполезно». А другой государственный деятель сказал: «Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует». Здесь я бы поспорил с ним, потому что Россия, хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, - добавил он.

Второй сын спросил у Путина, кто главнее: президент или Дед Мороз?

- Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, - пошутил российский лидер.

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО — ГАРАНТИРУЮ!

Мать 11 детей Елизавета Шикина из Майкопа с небольшим сожалением рассказала, что дети ждали награждения в Кремле. Уже даже решали, кто будет жать руку Путину.

- Но как есть, так есть. Хорошо, что техника помогает преодолевать большие расстояния, - сказала женщина.

- По поводу поездки в Кремль. Дети ожидали, но не случилось… Хочу вам и всем сказать: всем, кто захочет, легко организуем поездку в Кремль. Когда вам будет удобно. Не уверен, смогу ли вписать в график встречу, но что поездка будет интересной, гарантирую, - ответил президент.

СПРАВКА «КП»

Каждый год Путин лично решает, каким семьям вручить орден Родительской славы. Местные власти могут предложить варианты, но последнее слово все равно за президентом.

Не нужно путать награду с почетным званием Матери-героини. Орден Родительской славы дают за рождение и воспитание примерных детей. А звание Героини дают за рождение 10 потомков - личные достижения чад формально не являются основанием для награждения.

Орден сделан из серебра с позолотой. Вместе с ним родители получают 100 тысяч рублей. Оба родителя должны быть гражданами России.

Младшему ребенку в семье должно быть не менее 3 лет. А всего в семье — не менее 7 детей.