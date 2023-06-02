Устал. Жениться, что ли?

Чем гармоничнее чувствует себя мужчина в отношениях, тем он спокойнее, увереннее и больше вовлечен в рабочий процесс. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор Сергеевич устал. Просто выгорел-истощился, как банан на солнцепеке. Ничего Виктору Сергеевичу не интересно стало: ни футбол, ни - о ужас! - рыбалка, ни воскресные компьютерные баталии. Даже любимая еда потеряла вкус. Трава травой. Все, конечно, случилось не за один день. Как-то постепенно. Жил-жил себе, работал-работал как папа Карло на ответственной должности в одной немаленькой столичной компании, а потом начал постепенно чахнуть. Терять интерес к жизни, что ли. А после и с работой любимой разладилось: перестал выносить нагрузку, получать удовольствие от выполнения сложных задач, согнулся под тяжестью ответственности. А для Виктора Сергеевича работа всегда была на первом месте. Таких трудоголиков, как он, еще поискать. И это притом что мужской пол в принципе - это «про работу».

- Многие мужчины действительно по своей природе люди деятельные и трудоголики, - говорит психолог Алена Седыш. - В их генах и родовой памяти - загонять и разделывать мамонта. И даже если мужчина бездельник, он бессознательно заменяет работу видимостью занятости - спортом, домашними какими-то делами, постоянным ремонтом машины. У меня был знакомый, который постоянно жаловался, что в выходные ему «лихо», не знал, куда себя деть.

«Жениться тебе надо, Сергеич», - сказали бы друзья, если бы Виктор Сергеевич не потерял интереса к их советам и продолжил бы, как и раньше, встречаться с ними по субботам за пивом. И были бы правы.

Доброе слово и дяде приятно

Ученые недавно пришли в выводу, что подобные рекомендации из арсенала «наученных жизнью советских тетушек» - не просто занудное занудство, а очень даже рабочая схема для тех, кто хочет сохранить бодрость духа и интерес к работе.

Спасительную силу брака в целом и семейных отношений в частности - без штампа в паспорте, зато вместе в горе и в радости - доказали ученые-социологи из Высшей школы экономики (ВШЭ). Они выяснили, что люди, у которых есть пара, реже выгорают на работе. Причем чем счастливее семья, чем гармоничнее чувствует себя мужчина в отношениях, тем он спокойнее, увереннее и больше вовлечен в рабочий процесс.

Ну то есть просто жениться или съехаться с дамой, чтобы работать «как черт», не покладая рук, мало. Это было бы слишком просто. Если бы система так работала, не осталось бы в мире одиноких мужчин. Да и женщин тоже. Ты так женись, чтобы еще и удовольствие от этого брака получать.

Ученые ВШЭ, изучая зависимость эмоционального выгорания от благополучия в семейной жизни, опросили 203 сильно занятых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет, занимающихся бизнесом и работающих в коммерческих организациях. То есть выборка была вполне приличная, которая позволяет говорить не о случайности, но о правиле.

- В исследовании говорится о таких труднопроизносимых, но от этого не менее реальных проблемах, как деперсонализация и психоэмоциональное истощение. Это как результат. Зависимость же состояния мужчины и степени его выгорания от семейного счастья легко объяснима, - продолжает Алена Седыш. - Мужчины могут этого не признавать, но для них важна та эмоциональная поддержка, которую им дарит женщина. Чем гармоничнее в паре отношения, тем мужчина увереннее в себе и тем у него больше ресурсов для выполнения «мужской миссии». И, соответственно, наоборот. Неудовлетворенный отношениями мужчина, даже если он сам трудоголик, со временем теряет «бойцовый настрой».

В своем исследовании социологи также пришли к выводу, что с налаживанием отношений с женщиной, и в профессиональном плане представители пола идут в рост.

А «баба-Яга» против

Кстати, те же эксперты из ВШЭ выяснили, что на слабый пол эта зависимость не распространяется.

То есть выгорание женщины на работе никак не связано с тем, есть у нее мужчина или нет, а если есть, то счастлива ли она с ним. Женская психология в целом не связывает личную жизнь и работу.

- Дело в том, что слабый пол подспудно ищет мужской поддержки всегда и во всем, - уточняет с улыбкой психолог. - Это наше нормальное состояние. В идеале поток одобрения и добрых слов должен быть неиссякаем. Это природная женская норма. Работа просто существует на этом фоне.

И выгорает женщина на работе от самой работы, а не потому, что у нее что-то не то с отношениями. Хотя тут надо понимать, что мы, конечно, говорим о тенденциях и большинстве женщин и мужчин, - уточняет психолог. - Но это не значит, что в правилах нет исключений. Выводы, полученные в результате исследования, подтверждают связь между удовлетворенностью браком с проявлениями выгорания у работников. Эти результаты могут помочь в дальнейших исследованиях феномена выгорания, в понимании специфики выгорания людей и того, как можно влиять на него. Но с другой стороны, всю проделанную работу и полученные результаты можно утрамбовать в один тезис - счастливый мужчина счастлив во всем. А вот с женщинами, как водится, все не так просто.