Нагуляйся, отобедай, сделай фоточки в Торжке

Сюда опасно приезжать в дождь, рука сама потянется к гусиному перу. Фото: Shutterstock

Город Торжок много десятилетий живописно увядает. Ржавеет железо на крышах храмов, рассыпаются стены монастырского кремля, херувимы с несчастными лицами печально наблюдают, как отваливаются их почерневшие крылья. Сквозь грязные стены Императорского путевого дворца пробиваются деревья, а серые, еще советские таблички «Охраняется государством» сами кажутся чем-то древним и заброшенным.

Сюда опасно приезжать в дождь, рука сама потянется к гусиному перу, чтобы написать какую-нибудь невероятно грустную балладу о бесцельности прожитого…

И все же Торжок - одно из самых красивых и живописных мест России, да и Европы. Спешите сюда! Этот городок в ближайшее время или превратится в лубочное туристическое место, или окончательно рассыплется в неосторожных руках потомков.

КУДА ИДТИ, СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ?

От Москвы до Торжка где-то 250 километров. От Твери час на машине. Можно взять такси. По меркам убитых дорог Тверской области до Торжка вполне нормальные шесть километров пути от питерской трассы.

За обычными улицами небольшого русского городка вдруг открываются сказочные виды - нагромождение куполов, колокольни среди деревьев, набережная со старинными особняками, мосты, широкая река под холмами… На центральной площади Ленина большая удобная парковка и нет памятника Ильичу. Зато стоит темнеющая, в пятнах статуя Кирова. Монумент Сергею Мироновичу поставили в 1930-е, сразу после его убийства.

С одной стороны бывшие торговые ряды с музеем, с другой - заколоченная Климентовская церковь и заброшенный дом с выбитыми окнами, администрация, полиция, часовня. Пешеходный мост через реку Тверцу с традиционными свадебными замками… и удивительные, совершенно картинные виды. Пасторальные рыбаки, толстые селезни, чернолицые чайки, холмы, заросли, лодочки…

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЫЛАЯ СЛАВА

Торжок основан в X - XI веках и сотни лет стоял на границах русских княжеств. Его сжигали и татары, и князья Москвы, Литвы и Твери. Но был у города и золотой век. В XVIII и XIX веках тут работали мануфактуры, богатели приходы и монастыри, а самое главное, здесь неизбежно останавливались все путешествующие между Санкт-Петербургом и Москвой. Здесь до сих пор есть Императорский путевой дворец, где члены августейшей фамилии останавливались выпить кофею и отдохнуть. С появлением железной дороги Москва - Питер надобность в таких дворцах отпала, но здание стоит по-прежнему за спиной каменного Ленина. Разваливается, да, но стоит.

В городе очень много заброшенных домов, но зато они каким-то чудом сохранились.

СВЯТОЙ ИЗ ВЕНГРИИ

В Торжке 22 церкви, и их потихоньку приводят в порядок. В храмы, где идет ремонт, не пускают, а остальные просто заколочены и пустуют. Но есть и действующие церкви, конечно. Но Торжок создан для пеших прогулок, особенно летом. Да, есть опасность провалиться в очередную дыру в асфальте, но смотреть все равно интереснее по сторонам, а не под ноги.

Важное место для города - Борисоглебский монастырь, один из древнейших в России, он основан еще в XI веке Ефремом Новоторжским. Ефрем родился в X веке в Венгрии, каким-то образом переселился в Ростов, а после смерти брата, чью голову он хранил до последних дней своей жизни, заложил монастырь в Торжке, принадлежавшем Великому Новгороду. Мощи причисленного к лику святых основателя обители и сейчас находятся в действующем храме.

Борисоглебский монастырь точно требует реставрации, но остается красивейшим местом. Фото: Елена ПОПОВА

Обитель, расположенная на высоком холме, окружена стенами XVIII века, но часть их разрушается, а части и вовсе уже нет. Борисоглебский храм закрыт, зато всего за 100 рублей можно подняться на удивительную Розовую или Свечную башню. Насладиться видом, сделать селфи, распугать живущих в башне голубей и поесть местных пирожков.

В пяти минутах ходьбы от монастыря стоит Новоторжский кремль. Деревянная реконструкция укреплений XI века. Цена за билет не менялась, видимо, много лет, и побродить по крепости, примерить шлем и щит и помахать двуручными мечами и булавами можно всего за 50 рублей. Для желающих есть опция сфотографироваться со средневековыми орудиями пыток. Кол и приспособления для колесования и четвертования воссозданы с пугающей аккуратностью и дотошностью.

Колодки и кол всегда к услугам туристов. Для селфи. Фото: Павел САДКОВ

ВЫПИТЬ-ЗАКУСИТЬ!

Золотая котлетка

С XVIII века в Торжке гордятся золототканым промыслом. Вышитые золотой нитью кошельки, сумочки, портмоне и косметички продаются в любой из палаток. Отличный сувенир, да еще с историей. Но есть в городе и еще одна овеянная веками традиция. Именно здесь двести лет назад появились знаменитые пожарские котлеты (куриное мясо с маслом внутри и панировкой из сухарей сверху). И не попробовать их тут, в Торжке, - преступление. Котлеты придумали в трактире, принадлежавшем некоему Евдокиму Пожарскому, и это блюдо стало популярным благодаря тогдашнему «блогеру и инфлюэнсеру» Пушкину. Александр Сергеевич вставил котлету в стихи и сделал ее знаменитой:

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке.

Сейчас в городе есть несколько ресторанов, где подают и классическую пожарскую котлету, и ее же из рыбы, ее же с крупными сухарями и ветчиной, ее же с телятиной вместо курицы… В целом, стоит признать, что наш великий поэт привирал. Никакого «налегке» после такого обеда быть не может. Но вкусно невероятно.

Пожарские котлеты. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Исторический центр Торжка и бывшие дворянские усадьбы в Торжокском и Кувшиновском районах, построенные архитектором Николаем Львовым, вошли в Предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

И Торжок просто обязан стать городом-заповедником, как Суздаль, например. Здесь есть и архитектурные памятники, и традиции, и даже приемлемая дорога. И промыслы, и кулинарные изыски.