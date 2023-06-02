Рублевская «Троица» на две недели отправится в храм Христа Спасителя

Верующие смогут увидеть шедевр Рублева в храме. Но приложиться - только к списку иконы. Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Икону Андрея Рублева «Троица» доставят в храм Христа Спасителя 4 июня. Она будет находиться у алтаря в течение двух недель, после чего памятник отправят на длительную реставрацию.

Икона написана в начале XV века, и, конечно, ее состояние вызывает большое опасение у специалистов. И то, что после нахождения в храме она попадет в руки реставраторов, правильное и взвешенное решение всех ответственных лиц.

Напомним, шедевр Андрея Рублева решением президента был передан на ответственное хранение Русской православной церкви, но остается неотчуждаемой собственностью государства.

4 июня, в День Святой Троицы (см. «Традиции праздника»), икону Андрея Рублева смогут увидеть все желающие (службы в эти дни пройдут: 10.00 - литургия, 17.00 - вечернее богослужение), вход в храм свободный.

«Но подойти к иконе будет нельзя, можно только посмотреть, - заверили нас в храме Христа Спасителя. - Это условие Третьяковской галереи. Прикоснуться можно будет к списку иконы».

По церковным канонам списки икон имеют то же значение, как и оригинал. Представители Министерства культуры заверили, что будет сделано все необходимое, для того чтобы уникальное произведение искусства не пострадало во время перевозки и пребывания в храме.