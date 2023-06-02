В Колумбии нашли новые следы пропавших в джунглях детей: малыши могли чудом выживать месяц после авиакатастрофы

Обломки воздушного судна и тела четверых погибших были найдены в колумбийских джунглях Фото: EAST NEWS

Больше месяца прошло с момента катастрофы легкомоторного самолета, на борту которого находились четверо взрослых, включая пилота, и четверо детей.

Обломки воздушного судна и тела четверых погибших были найдены в колумбийских джунглях через несколько дней, после того, как пилот самолета, совершавшего рейс 1 мая, подал сигнал о бедствии.

Однако, на месте трагедии спасатели не обнаружили ни одного ребенка. И вся Колумбия до сих пор надеется на то, что они каким-то чудесным образом выжили. Хотя многие не исключают версии того, что тела детей съели дикие звери.

Но несколько дней назад поисковики сообщили, что нашли на земле, в районе места падения самолета свежие следы детских ног, а также остатки диких фруктов, на которых явственно видны следы детских зубов.

И это укрепило надежду на то, что девочки в возрасте 13, 9 и 4 лет, а также годовалая малышка выжили и оставили место крушения в надежде найти помощь в другом месте. Также в пользу того, что дети смогли провести в джунглях целый месяц, говорит и тот факт, что все они принадлежат к индейскому племени уитото и имеют навыки общения с дикой природой.

В последние дни колумбийские военные используют для поиска девочек необычный метод – они включают динамики с записями голосов их родителей, предоставленные родственниками погибших.

Также сейчас проводится экспертиза найденной в лесу бутылочки для детских смесей. Возможно, старшие девочки использовали ее для кормления самой маленькой пассажирки, и анализ ДНК укрепит надежды на то, что все они выжили и вскоре будут найдены.