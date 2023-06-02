Зеленский продвигает Западу «саммит мира»: в чем кроется коварный план против России

Украинский лидер Зеленский пытается провести «Саммит мира» по разрешению конфликта на Украине на основе формулы шестого президента незалежной - без России, но с участием Китая, Индии и Бразилии. Фото: REUTERS

Украинский лидер Зеленский пытается провести «Саммит мира» по разрешению конфликта на Украине на основе формулы шестого президента незалежной - без России, но с участием Китая, Индии и Бразилии. Американское издание WSJ узнала сроки и возможные места проведения такого мероприятия. Она может состояться во Франции, Дании или Швеции. Эту идею Зеленский 1 июня активно проталкивал на втором саммите Европейского политического под Кишеневом с участием лидеров почти пяти десятков государств.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили то, сможет ли такой саммит перетянуть на сторону Запада "Глобальный юг" и ослабить наши позиции, с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.

- В чем смысл проталкиваемого Киевом и Брюсселем мероприятия?

- Создать, наконец, единый фронт против России. Ведь Китай, Индия и Бразилия до сих пор не включились в антисанкционную политику. Чтобы их требования были одинаковы с требованиями Запада к Москве о капитуляции. Чтобы «всем мировым сообществом» надавить на Пекин, Нью-Дели и Бразилиа. И склонить к европейской трактовке ситуации.

- Насколько это серьезно? И чем плоха для таких дискуссий площадка ООН?

- Площадка ООН не годится для того, чтобы три такие страны, как КНР Индия и Китай склонились в сторону Запада в отношении России. Запад очень волнуют поставки Китаем оборудования в Россию, закупки нефти Индией у России.

- Пекин может дрогнуть под массированным давлением?

- До сих пор КНР не выходила за рамки установленных санкций, если по-серьезному. А раз Пекин их напрямую не нарушает, значит, формально он их поддерживает. Да вообще, строго говоря, ни одна страна в мире прямо не нарушает антироссийские санкции. Для Пекина важно, что китайские компании могут подпадать при сотрудничестве с Москвой под «вторичные санкции». Они видят, что давление на их экономику таким образом может возрасти. И потому нельзя исключать договоренности.

- А что там с «обходом санкций» по отношению к этим странам?

- Запад не устраивает торговля российскими нефтью и газом с Китаем и Индией. И не устраивают поставки технологий из Китая — их зажимают в рамки санкционного потолка установленного Европой.

- Какие последствия возможны от такой встречи?

- Серьезные последствия для нас нельзя исключать. Китай стремится найти вариант прекращения конфликта. Пекин не ищет варианта, чтобы Москва победила, он ищет варианты скорейшего достижения мира. Китаю нужна открытая экономика. Свободная мировая торговля — без ограничений и санкций. Свободные логистические пути по всем направлениям. Китайская экономика построена на том, что они быстро и свободно поставляют любые товары в любую точку мира, в любую общемировую цепочку, а сейчас тут сложности.

- Коммунистический Китай — за капиталистическую глобализацию?

- Разговоры о глобализации на Западе сменились разговорами о патернализме, о национальных экономиках и интересах. А Пекин выступал за продвижение всеобщих связей — конечно, в своих интересах. И разговоры о том, что Пекин 100-процентный союзник Москвы — нет, он 100-процентный союзник себя самого.

- И заявленный Киевом саммит — он может подвигнуть Пекин к изменению позиции относительно Москвы?

- Первый саммит - может быть, еще нет. Но он не будет последним. Ведь переговоры будут идти, позиции прорабатываться, точки зрения корректироваться. Запад очень рассчитывает, что озвученная Киевом «идея» взять за основу «план Зеленского» станет в итоге общей осью Брюсселя-Вашингтона-Киева, с присоединением в какой-то момент Пекина и Нью-Дели.

- Как это будет выглядеть в реальной жизни?

- По их планам Россия при таком раскладе якобы "капитулирует и отдает все территории, а руководство России отправится за решетку в Гаагу".

- Вести переговоры о мире на Украине без России — как минимум странно. И Россия не капитулирует.

- Как Запад рассчитывает: сегодня может, и нет, а завтра — надо посмотреть. После создания невыносимых сложностей для экономики России и, как следствие, для населения.

- На что они собираются опираться — на «блистательное контрнаступление» ВСУ?

- Но победу Киева в ближайшие два-три месяца на поле боя. Еще они полагают, что затягивание СВО выматывает все силы и ресурсы России. С нашей точки зрения достойным ответом в завершении СВО может стать выход к западным границам Украины.

- Ни Брюссель, ни Вашингтон в отношении конфликта уже не образумятся — даже при печальном для Киева военном исходе?

- Никогда.

- Наш ответ должен быть соразмерен вызову?

- Наш ответ — победа в СВО. Главковерх поставил задачу по денацификации и демилитаризации — ее надо выполнять.

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