Нина Заславская: «У мастера Перманентного Макияжа нет потолка в развитии»

Нина Заславская - мастер и тренер международного уровня, автор уникальной техники Vogue brows, абсолютный чемпион России по перманентному макияжу конкурса Inter Permanent 2020, популярный спикер конгрессов, судья чемпионатов и руководитель сети студий Permanent Expert.

- Нина, вы в индустрии почти 10 лет, за это время вам удалось не только стать чемпионом России и Европы по перманентному макияжу, создать свой бренд пигментов и уникальную технику, но и открыть собственную сеть студий с филиалами в пяти городах России. Директор сети студий - это критически важная должность для компании. Расскажите, что входит в ваши обязанности как руководителя?

- Я руковожу Федеральной сетью студий с филиалами в пяти городах, учебным центром и магазином расходных материалов для мастеров. В зону моей ответственности входит управление всей компанией и штатом мастеров. В первую очередь, это постановка целей на сотрудников, контроль качества оказываемых услуг, внедрение новых техник и обучение персонала, и, конечно, продвижение бренда. Сейчас моя деятельность сконцентрирована на создании авторских техник, разработку новейших учебных программ, проведении обучающих курсов и работе с клиентами.

- Вы создали уникальную технику ПМ, которую изучают мастера по всему миру. Расскажите, в чём её отличие от техник других мастеров?

- Эта техника позволяет добиться максимально естественного результата и подходит абсолютно всем, результат сохраняется 1,5-2 года и не требует удаления. С внедрением этой техники, количество наших клиентов увеличилось почти в два раза и более 70% приходят именно на процедуры в волосковой технике. По мнению многих именитых экспертов, моя техника является ценным вкладом в индустрию, так как работы выполненные в ней выглядят очень естественно, а мастера, которые практикуют её увеличивают свой доход в 2-3 раза.

- Нина, ваши успехи подтверждаются большим количеством наград в индустрии: например, в 2021 году вы вошли в ТОП-100 мастеров России, по версии престижной премии “IP AWARDS TOP MASTERS PMU” в номинации “Grand persona”. Эта премия считается “Оскаром” в сфере перманентного макияжа, её обладатели пользуются большим уважением среди коллег и считаются элитой индустрии. Расскажите, какие навыки необходимы мастеру, чтобы достичь такого результата?

- В первую очередь, нужен большой практический опыт работы с клиентами и преподавания. Только постоянно практикуясь можно довести технику до идеала. Также, очень важно эстетическое видение и хороший вкус, чтобы делать работы, соответствующие современным тенденциям бьюти-индустрии.

Мне была присуждена самая почётная номинация - “Grand persona”, которая присуждается наиболее ярко проявляющимся мастерам, обладающим сильным личным брендом и большой популярностью в индустрии и вносящим большой вклад в её развитие.

Также, в 2020 году я получила звание Абсолютного чемпиона России на престижном чемпионате “INTER PERMANENT” сразу в трёх номинациях: Art lips, Art brows и Expert brows. В 2017-2018 годах стала двукратным чемпионом Европы на чемпионатах “PMU Paradise” в Израиле и “Nouveau Contour” в Амстердаме в номинации “Волосковая техника”.

- Нина, каким профессиональным достижением вы гордитесь больше всего?

- Сложно выделить что-то одно, все достижения являются одинаково значимыми для меня. Думаю, самое главное - это признание моих заслуг и вклада мировым сообществом перманентного макияжа. Например, в августе 2022 года меня пригласили на один из самых крупных чемпионатов и конгрессов в отрасли - полуфинал чемпионата мира “WULOP” во Вьетнаме - в качестве судьи. Выбирать кандидатов на звание чемпиона мира - большая ответственность, особенно, когда в соревновании принимают более 700 лучших мастеров планеты. Но я справилась со своей задачей на все 100% и даже получила награду от организатора чемпионата - Huong Phan: благодарственное письмо и кубок почётного судьи.

Особенно ценно признание моих коллег, именитых топ-мастеров, которые проходят обучение моей авторской технике VB и приглашают меня в качестве бизнес-консультанта в свои студии. Например, в 2020 году я провела обучение для всего штата мастеров одной из самых популярных студий перманентного макияжа в Санкт-Петербурге. Её основатель, решила ведрить мою технику для увеличения прибыльности своего бизнеса. В результате, прибыль студии увеличилась почти на 60% и появилось много новых клиентов, привлечённых по сарафанному радио.

- Вашу технику признали значимым вкладом в развитие сферы ПМ организаторы крупнейших конференций, поэтому Вас регулярно приглашают выступить спикером на самых крупных из них: «Permanent Evolution», «Global Permanent», «Beauty Adrenaline». Но тренды бьюти-сферы постоянно меняются и появляются новые техники. Как вам удаётся сохранять лидирующую позицию на протяжении стольких лет?

- Успеха достигает тот, кто постоянно развивается. Многие именитые эксперты уже признали мою технику эталонной, но я не останавливаюсь на достигнутом и постоянно совершенствую её. К примеру, скоро состоится анонс моей новой схемы укладки волосков, которая будет совмещать в себе волосковую технику и пудровое напыление. Скомбинировать их в одной работе и добиться естественного результата очень сложно, поэтому новая схема станет настоящим прорывом и поможет мастерам выполнять работы без потери качества, при этом сократив время затрачиваемое на процедуру почти в 2 раза.

- Нина, какие у вас планы на ближайшие три года?

- Главным преимуществом своей профессии, я считаю, что у мастера перманентного макияжа нет “потолка” в развитии. Поэтому, я планирую продолжать принимать участие в профессиональных событиях, выступать на конференциях в качестве спикера и на чемпионатах в качестве судьи. А также, создать собственный чемпионат и конгресс, который будет проводиться ежегодно для лучших мастеров со всего мира. Ещё, в ближайшее время предстоит создание новых учебных программ, чтобы мои ученики получали самые актуальные знания и навыки, могли улучшать свою технику и увеличивать доход. И, конечно, масштабирование своего бренда: открытие новых филиалов и создание рабочих мест для новых талантливых мастеров.