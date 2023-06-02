Минобороны России сообщило о завершении реабилитации 38 героев спецоперации

Военнослужащим-участникам специальной военной операции, начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, вручил государственные награды

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции, начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, вручил государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, и воинские звания.

Герои СВО также получили удостоверения ветеранов боевых действий.

Кузнецов передал слова благодарности министра обороны России Сергея Шойгу, который поблагодарил их за проявленное мужество отвагу и храбрость.

«Все 38 военнослужащих обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Артем Святненко.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Герои СВО получили современные протезы. Для каждого разработана индивидуальная программа реабилитации согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов, замене их при необходимости.

Отличившимся военнослужащим вручено 18 государственных наград, в числе которых 12 орденов «Мужества» и 6 медалей «За отвагу». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

СПРАВКА «КП»

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.