Зеленского игнорируют западные партнеры: Куда податься "бедному" президенту Украины?

Нынешний саммит в Молдавии Зеленский снова попытался использовать, чтобы пожаловаться на глухих и бесчувственных европейцев Фото: REUTERS

Не везет президенту (пока еще) Украины Володымыру Зеленскому в последнее время. Что ни скажет, все получается с точностью до наоборот. Встретился на проходящем сейчас в Молдавии саммите европейских политиков с президентом Швейцарии Аленом Берсе, чтобы "перетереть" вопрос о реэкспорте швейцарских вооружений третьими странами на Украину, а буквально на следующий день этот самый парламент взял и 98-ю голосами против 75-ти отклонил поправку к Закону о военной технике, которая разрешила бы этот реэкспорт.

А тут еще вдруг выяснилось, что американские разовые гранатометы М-136, которые США поставляют ВСУ, вдруг нашлись. Собственно, они и не пропадали, но нашлись. И в неожиданном месте. У мексиканского наркокартеля "Гольфо". Причем, сразу в количестве нескольких десятков, как минимум. Об этом сообщает мексиканский телеканал Milenio Televisión. Чем платил картель за гранатометы калибром 84 миллиметра, не сообщается. Не исключено, что поставки шли по бартеру, но вот именно тут Зеленского подозревать не стоит. Вот если бы это был колумбийский наркокартель, поставляющий кокаин…

Но Трамп, получив такой козырь, обязательно воспользуется прецедентом, чтобы посолить и поперчить кашу и Байдену, и Зеленскому. Впрочем, последнему сейчас и без этого нехорошо. Уж как он только ни бьется за то, чтобы разблокировать поставки украинского зерна в Европу. Напомним, что по инициативе пяти стран - Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии – Европа ввела запрет на экспорт в ЕС украинского зерна и целого ряда других товаров из сектора агропрома сроком до 5-го июня. И эта дата уже на носу.

Зеленский неоднократно просил Еврокомиссию снять этот запрет.

- Жёсткие, даже жестокие как для военного времени протекционистские мероприятия от наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас в Европе, а лишь усиливает возможности агрессора, - плакался Зеленский в начале мая на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, размазывая сопли по щекам и рассказывая о страданиях украинцев. - Мы ждём от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятие как можно быстрее всех ограничений, если будет политическая воля.

Ничего тогда не ответила ему Урсула. Выражаясь словами Александра Сергеевича, "ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море".

Нынешний саммит в Молдавии Зеленский снова попытался использовать, чтобы пожаловаться Урсуле на глухих и бесчувственных европейцев, которые чужды "страданиям украинцев".

- В рамках участия в саммите Европейского политического сообщества встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, - отчитался Зеленский в своем аккаунте в заблокированной в России соцсети Твиттер. - Подчеркнул необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию.

И снова ни слова про ответную реакцию Урсулы. Уж не потому ли, что буквально накануне Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года.

- Венгрия выступила с инициативой, чтобы ЕС как минимум до конца года продлила запрет на импорт, предоставленный пяти восточно-европейским странам, пострадавшим от зернового демпинга, - заявили в Минсельхозе Венгрии.

А говорят, что к Венгрии присоединились и все те же четыре страны, вместе с которыми она выступила против украинского экспорта агропродукции в их государства. А еврокомиссаром по аграрным вопросам сейчас в Брюсселе служит некий Януш Войцеховский, по чистой, безусловно, случайности – поляк. Которому польская сорочка явно ближе к телу, нежели украинская вышиванка. И которому если кого и жалко, то польских, чешских и венгерских фермеров, а не украинских.

А тут еще западные партнеры совсем голову потеряли, самолетов пока не дали, а наступление начинать требуют. Поневоле тут захочешь кинуться с головой в омут или, на худой конец, где-нибудь выступить. Но где? На "Оскар" не пустили, мимо "Евровидения" пролетел, что остается? Не слет же домохозяек, обсуждающих 102-й рецепт приготовления манной каши без катышков?

Но есть, есть еще мероприятие, где Зеленский не отметился, где не выступал еще ни один политик. Хотя бы по той причине, что оно проводится буквально в первый раз. 8-го июня в шведском Гетеборге начнется первый в истории секс-чемпионат Европы, в котором примут участие представители (не знаю, можно ли называть их спортсменами) 20-ти европейских стран. Выступление Зеленского на открытии Чемпионата может стать ярким моментом этой церемонии. Хотя в категориях "Выносливость", "Внешняя привлекательность" и "Эротический массаж противника" ему явно делать нечего, но вот в таких, как "Мастерство импровизации в смене сексуальных позиций", "Оральный секс" и "Секс с проникновением" Володымыр мог бы дойти до финала. А если еще в паре с Урсулой, то тут и золотая медаль наклевывается. На худой конец, сойдут и Боррель с Шарлем Мишелем или генсеком НАТО Столтенбергом.

Тем более, что к участию приглашены все возможные сочетания и гендеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский начал угрожать Западным кураторам. Но скоро его поставят обратно – на колени

Владимир Зеленский дал понять лидерам стран НАТО, что он не посетит июльский саммит в Вильнюсе (подробности)