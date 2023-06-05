На выставке «МеталлоКонструкции-2023» в Москве расскажут об уникальной технологии защиты металлов от ржавчины

Применение современных технологий цинкирования. Фото: ООО «Цинкер».

На протяжении тысячелетий главным врагом металлоконструкций остается коррозия. «Рыжая чума» разрушает мосты и опоры, тоннели метро, корабли и целые промышленные комплексы. До сих пор на слуху катастрофа в Западной Виргинии, где в 1984 году из-за ржавчины подломился и рухнул автомобильный мост. И хотя средств борьбы с коррозией человечество придумало массу, мало какие из них сочетают в себе одновременно надежность, простоту нанесения, экономичность и долговечность. Сегодня мы расскажем об одном из них – технологии Цинкирования.

МОЛОДАЯ, НО ЛЕГЕНДАРНАЯ

Цинкирование – молодая технология, которая сегодня, тем не менее, используется практически повсеместно.

- На сегодняшний день Цинкирование представлено практически во всех сферах жизни страны: от жилого и инфраструктурного строительства до защиты промышленных объектов в арктической зоне, - отмечает генеральный директор ООО «Цинкер» Василий Бочаров. – Количество объектов, обработанных с ее помощью, не поддается подсчету: можно лишь с уверенностью говорить, что это сотни тысяч тонн металлоконструкций различного назначения.

Для перечисления всех возможных примеров потребуется, пожалуй, издать полноценную книгу: это и опоры сотовой связи, и опоры мостов, и элементы конструкций тоннелей метро, и каркасы животноводческих комплексов, и многое, многое другое. В активе у компании есть и настоящие мегапроекты – так, в 2020 году состав класса Zinker наносили при возведении Собора Воскресения Христова – Главного храма вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот» в Московской области. Цинкирующим составом обрабатывали фермы, из которых сложен главный купол, а также полы, ограды и малые архитектурные формы на прилегающей территории. А настоящее признание к Цинкированию пришло еще годом ранее, когда МинСтрой России включил эту технологию в СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» в качестве одного из рекомендованных способов защиты несущих конструкций из углеродистой и низколегированной стали.

ЦИНК – ВСЕМУ ГОЛОВА

В чем секрет? Секрет в уникальном составе, который используется для защиты металлов от коррозии. Его ключевой элемент - активный цинк. Причем концентрация этого вещества в готовом покрытии составляет порядка 96 %. Благодаря этому, составы класса Zinker выводят антикоррозионную защиту на принципиально новый уровень – цинк и особый полимер формируют цинкерное покрытие, которое взаимодействует с коррозионной средой и защищает сталь электрохимически, по протекторному принципу. При этом толщина покрытия составляет всего лишь 120 мкм (это как три человеческих волоса), а само покрытие сохраняет свои протекторные свойства в открытой атмосфере от 25 (да-да, все верно – не «до», а «от») лет и дольше.

При этом конкуренции у Цинкирования, по сути, не существует. Единственный технологический процесс, позволяющий добиться схожего эффекта – горячее цинкование. Это когда металлическое изделие окунают в ванну с расплавленным цинком. Но горячее цинкование – процедура сложная и долгая, для нее требуется особое заводское оборудование. В то же время составы класса Zinker наносятся при помощи обыкновенного пульверизатора или кисти, годятся для конструкций любого размера и сложности и не требуют дополнительных расходов на их транспортировку и сбор-разбор.

НЕ ПРОПУСТИ!

5 июня в 12:47 в эфире радио «Комсомольская правда» обо всех тонкостях, нюансах и перспективах использования технологии Цинкирования расскажет сам генеральный директор ООО «Цинкер» Василий Бочаров. А уже с 6 по 8 июня познакомиться поближе с технологией Цинкирования сможет любой желающий – ее презентация с подробным рассказом обо всех нюансах и специфике применения, а также мастер-классами по Цинкированию состоится в рамках международной промышленной выставки «МеталлоКонструкции-2023» в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Презентация будет проходить на открытой площадке перед павильоном № 3 в 11:00 и 15:00.

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