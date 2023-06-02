В России появятся новые армии и военные округа: зачем это нужно и где взять офицеров

В 2023 году в стране придется провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад. Фото: Роман ЗЛОБИН

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ Евгений Бурдинский заявил о том, что в 2023 году в стране придется провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад. А также сформировать два военных округа - Московского и Ленинградского.

На «Радио Комсомольская правда» эту тему обсудили с полковником в отставке, главным редактором информационного агентства ANNA-NEWS Анатолием Матвийчуком.

ЗАЧЕМ НОВЫЕ ОКРУГА

- Для чего сегодня России такие новые округа и корпуса?

- Надо понимать: изменился состав группировок нашего противника на западном и северо-западном театрах военных действий.

- Вы про скандинавов?

- Финляндия уже вошла в НАТО, Швеция на подходе. НАТО перебросило достаточно большой контингент войск в Польшу, Германию, Румынию. Мы отвечаем адекватно. Увеличиваем свой боевой состав.

- Началась гонка армий?

- Противник раньше рассчитывал, что экспедиционными действиями он добьется успехов. Но вдруг оказалось, что нужны мощные армии, способные выполнить актуальные задачи. Поэтому главные страны и начали наращивать наземные группировки.

ГДЕ ВЗЯТЬ ОФИЦЕРОВ

- Для таких армий нужно много кадровых офицеров.

- К сожалению, мы за годы реформ растеряли высший состав. В первую очередь, в академиях, которые готовили офицеров с высшим военным образованием. Сейчас, к счастью, восстанавливаются академии, реанимируются авиационные, танковые, артиллерийские училища.

- Студенты гражданских вузов — серьезный резерв?

- Это правда, у нас до сих пор есть большой офицерский резерв за счет военно-учебных центров, которые были созданы в последнее время при институтах и университетах.

- Но это, надо признать, люди, закончившие вуз с военной кафедрой, получившие погоны и съездившие на сборы — но не готовые лейтенанты?

- Согласен. Но при тех же вновь сформированных штабах полков, дивизий, армий будут создаваться методические центры, которые смогут заниматься «доводкой» этих офицеров, прапорщиков, сержантов. Чтобы их подтянуть до уровня кадровых офицеров, кадровых прапорщиков и сержантов.

БОРЬБА С ДРОНАМИ

- Дроны атаковали энергообъекты Смоленской области, они летят на Белгород, Курск, Брянск. Методы борьбы с БПЛА меняются?

- Это неприятная история. В Киеве и в стане их хозяев рассчитывали, что мы резко переключим силы на противодействие таким атакам. Что снизит мобильность наших сил в зоне СВО. Зря рассчитывали, хотя, конечно, сейчас необходимо пересмотреть техническое оснащение этих направлений.

- Главная проблема с дронами какая?

- Проблема с прорывами дронов не в том, что они выходят на объект. Проблема в том, как и откуда они летят к объекту. Их нужно обнаруживать на местах базирования, на начальных маршрутах полета. И уничтожать еще до подлета к цели.

- Речь об усилении технического оснащения наших радиотехнических центров?

- Радиотехнических роты надо разворачивать на уже понятных направлениях, которые наиболее опасны. Что касается смоленского направления – надо разобраться, откуда именно они прилетели. Они могли прилететь с трех направлений – из Польши, Белоруссии, с Украины. Или с территории Российской Федерации.

- Пятая колонна?

- Не исключено.