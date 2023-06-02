Владимир Потанин выступил на пленарной сессии ЦИПР в Нижнем Новгороде

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Пленарную сессию на ЦИПР-2023 провели 1 июня. На заседании обсуждались перспективы и вызовы отечественной IT-отрасли, которая в прошлом году столкнулась с колоссальным давлением. Иностранные поставщики программного обеспечения и оборудования ушли, а нашим разработчикам пришлось усиленно заниматься импортозамещением, чтобы обеспечить технологическую независимость страны.

– Многие отечественные разработки могут успешно применяться не только внутри страны. Они, без сомнения, будут интересны и нашим партнерам из дружественных стран. Реализация нашего экспортного потенциала – один из приоритетных векторов развития, – подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на ЦИПР.

Своим опытом на пленарной сессии поделились руководители крупнейших промышленных бизнесов России – КамАЗа, Северстали, Объединённой судостроительной корпорации, Норникеля, Трансмашхолдинга. Они не только подвели итоги развития индустриальных центров компетенций ИЦК, но и предложили свои инициативы, которые помогут стране достигнуть цифровой зрелости.

Так, в своем выступлении президент горно-металлургический компании «Норильский никель» и глава «Интерроса» Владимир Потанин выдвинул сразу несколько предложений. Одно из них касалось создания инструментов, аналогичных индустриальным центрам компетенций (ИЦК), в области компонентной базы – отечественного «железа»: «В отрыве от нее (программы развития компонентной базы — ИФ), боюсь, что переход на отечественное ПО полностью нам не даст суверенитета».

Также Потанин предложил ввести мораторий на создание новых государственных информационных систем не по стандартам платформы «ГосТех».

– А миграцию существующих [систем] провести по какому-то открытому и понятному графику, чтобы предприятия могли осознанно и качественно на такого рода систему перейти, – высказался Потанин.

По его словам, основной сложностью является «некоторая избыточность» требований государственных информационных систем и отсутствие их унификации. Владимир Потанин предложил создать единую библиотеку стандартов под управлением «Гостеха».

– Необходимо на более ранних стадиях подключать бизнес к обсуждению того, какими могут быть государственные информационные системы, чтобы избежать отрыва от технологических процессов, – считает Владимир Потанин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу: «Мы обязательно будем это регулировать. Я прекрасно понимаю, что в этом смысле избыточное не порождает ничего хорошего, а только увеличивает трудозатраты. Здесь и до Гостеха, до миграции соответствующих информационных систем, мы поработаем», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер также обратил внимание на важность вложений бизнеса в развивающуюся IT-сферу и отметил работу компаний Владимира Потанина в этом направлении, напомнив, что Потанин инвестировал в «целый ряд компаний, связанных с информационными технологиями».