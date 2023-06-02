Дмитрий Песков: У нас с Польшей много общего в истории. Но сейчас наши отношения - на нуле

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 2 июня, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую непростую тему:

…- Дмитрий Сергеевич, некоторое время назад вы уже комментировали то, что поляки на своей территории стали менять таблички «Калининград» на «Крулевец». Я вчера разговаривал с Антоном Алихановым… Губернатор Калининградской области сказал, что мы не собираемся мелочиться, тоже что-то переименовывать, переписывать… Короче, они восстанавливают памятник Муравьеву-Виленскому, подавившему польское восстание. Речь о событиях 1863 года. И в конце нынешнего, 2023-го, такой монумент будет восстановлен и воздвигнут. Как вы относитесь к такому художественному решению этого политического сюжета?

- Ну, смотрите, это же не является все-таки предметом для нашего брифинга и темой для нашего брифинга, - начал Песков. - Это не связано с буднями президента, поэтому здесь я не могу как-то комментировать.

Но давайте не забывать, что все-таки, достаточно продолжительное время в истории, Польша была частью нашего государства, поэтому очень много всего у нас общего в истории.

Практически, все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведет войны и так далее.

Поэтому, история с Польшей у нас богатая - в наших отношениях.

Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать отрицательной, отметке.

- Спасибо огромное за комментарий.

- Пожалуйста.