Билайн и Мамба запустили оплату услуг в приложении для знакомств

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Такой способ оплаты позволяет бизнесу получать платежи в условиях временной недоступности оплаты с использованием привычных платежных сервисов на территории РФ. Для осуществления платежа нужен телефон с доступом в интернет и собственные денежные средства на балансе мобильного телефона.

Чтобы совершить платеж пользователю необходимо принять условия оферты об оплате с использованием сервиса Мобильный платеж, перейти в раздел оплаты через Мобильный ID, нажать на кнопку «оплатить» и подтвердить операцию, ответив на пуш-уведомление, отправленное на сим-карту. Средства спишутся со счета мобильного телефона.

Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян:

«Мобильный ID —сервис, который может помочь в решении широкого круга задач просто, быстро и безопасно. Теперь к уже существующим сценариям использования этого сервиса, к которым относятся аутентификация, автозаполнение и верификация данных, добавилась возможность оплаты с баланса телефона с использованием Мобильного ID. Первым, кто начал использовать этот сервис, стало популярное приложение для знакомств Мамба. Мы наблюдаем рост числа таких платежей в приложении: всё больше пользователей выбирают данный способ оплаты вместо банковской карты».

Директор по развитию приложения для знакомств Мамба Виталий Борисов:

«Технология Мобильного ID отлично зарекомендовала себя сначала в идентификации пользователей, а теперь и как вспомогательный инструмент для совершения платежей, который позволил сократить путь пользователя от намерения до оплаты. Внедрение оплаты через Мобильный ID - один из этапов расширения линейки простых платёжных инструментов для пользователей Мамба, которые, как мы ожидаем, позволят увеличить количество покупок для использования возможностей сервиса».

Мобильный ID предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

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