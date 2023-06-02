Возрождение Волги – что это будет за автомобиль?

Горьковский автомобильный завод может начать производство автомобилей под брендом «Волга» при поддержке нового технологического партнера в следующем году, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Горьковский автомобильный завод может начать производство автомобилей под брендом «Волга» при поддержке нового технологического партнера в следующем году, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Будет ли новая Волга иметь какое-то отношение к старой, задумался главный редактор журнала «За рулем», старейшего автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

– Понятно, что ГАЗ ищет возможность, как и любое другое предприятие, загрузить легковой конвейер, который простаивает после ухода Шкоды и Фольксвагена. И вся нынешняя тяжба вокруг этих упущенных возможностей и компенсации тоже из этой области.

Когда Мантурову сказали, что на освоение новой машины достаточно 7–8 месяцев, и он считает, что это к лету 2024 года, речь, конечно же, идет об освоении крупноузловой сборки какой-то уже готовой машины. Потому что ни за год, ни за два невозможно сделать машину даже на имеющейся платформе. А у нас и платформы такой нет. В лучшем случае, если мы берем легковые машины, это платформа Весты и платформа Ауруса – большая, тяжелая и не для таких машин. Если под Волгой мы подразумеваем какой-то среднеразмерный автомобиль, примерно такой, какой Волга была – 4,8 м длиной. Класса Toyota Camry.

Нужно многое: НИОКР, разработка технологий, авторские права, сертификация, испытания и т. д.

В обозначенный период можно освоить крупноузловую сборку, перевести инструкции по эксплуатации на русский язык, подобрать эксплуатационные жидкости, эмблемы и адаптировать мультимедиа.

Если ГАЗ будет идти по этому пути, то подыщут партнера, у которого есть подходящая модель в гамме. В Китае еще много производителей, с которыми можно работать. Вопрос лишь в том, кто готов идти на сотрудничество, с кем удастся договориться на последующую локализацию и модернизацию.

ГАЗу, как мощнейшей производственной структуре, по силу локализовать всё, за редким исключением. Вокруг него выстроен мощный кластер поставщиков – 600 компаний только в Нижегородской области. Но выглядеть new Волга как Волга уже не будет. Нам придется привыкать к новому облику автомобиля с привычным названием. Опыт есть – уже пытались делать Волгу из Крайслера.