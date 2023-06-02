«Падение Байдена усилит сомнения у демократов»: как очередной конфуз президента США отразится на предвыборной гонке

Преклонный возраст в очередной раз сыграл с Джо Байденом злую шутку.

Преклонный возраст в очередной раз сыграл с Джо Байденом злую шутку. Накануне президент США прибыл на вручение дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо. По завершению своей речи политик направился в левую сторону, чтобы спуститься со сцены, но споткнулся о мешок с песком, который удерживал на месте телесуфлер, и упал. Трое мужчин - телохранители и один представитель академии - бросились к нему. С их помощью Байден поднялся на ноги, показал на злополучную преграду, а затем улыбнулся аудитории, показав большой палец.

Байден самый старый президент США в американской истории. На данный момент ему 80 лет. Его оппоненту Дональду Трампу в июне исполнится 77 лет. Экс-президент незамедлительно отреагировал на падение Байдена.

«Он реально упал? Надеюсь, он не пострадал. Нужно быть осторожным в такие моменты», - сказал Трамп.

Еще один кандидат в президенты от республиканцев, губернатор Флориды Рон ДеСантис поддержал Байдена, но даже это заявление не обошлось без предвыборной агитации.

«Мы надеемся и желаем Джо Байдену скорейшего выздоровления от любых травм, которые он мог получить, но мы также желаем Соединенным Штатам Америки скорейшего выздоровления от травм, которые они получили из-за Джо Байдена и его политики», — сказал губернатор Рон ДеСантис.

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заверил, что Байден не пострадал.

«С ним все в порядке. На сцене был мешок с песком, в тот момент, когда он собирался пожать руку», — сообщил в своем Twitter Лаболт.

Западные СМИ по-разному отреагировали на это происшествие.

Fox News

«Президент Байден в 2020 году напал на тогдашнего президента Дональда Трампа за то, что тот осторожно спускался по трапу во время вступительной речи. Это припомнили ему после того, как он упал, споткнувшись о мешок с песком, на церемонии вручения дипломов. <...> Последнее падение, вероятно, усилит сохраняющиеся опасения по поводу здоровья и возраста Байдена, учитывая, что он баллотируется на второй срок, это может позволить ему оставаться на своем посту до начала 2029 года, когда ему исполнится 86 лет».

New York Times

«Республиканцы ухватились за то, что президент спотыкается, как за доказательство, что он не подходит для своей должности, а некоторые поспешили указать на падение Байдена. <…> Но люди, близкие к Байдену, в том числе многие из его сотрудников, настаивают на том, что он остается в хорошей форме и часто полон энергии, которая помогает пережить долгие изнурительные будни. Говорят, он ежедневно занимается спортом и не страдает лишним весом. <…> Вернувшись в Вашингтон, Байден, похоже, был в хорошем настроении. Ударившись головой о край дверного проема президентского вертолета, он пошутил, разговаривая с журналистами возле Белого дома, что он попал в мешок с песком».

Washington Post

«Произнеся вступительную речь и обменявшись рукопожатием с последним из 920 кадетов, Байден начал двигаться влево, чтобы вернуться на свое место, споткнулся о черный мешок с песком и упал на колени. <…> Несколькими часами ранее Байден произнес вступительную речь на церемонии. 80-летний президент стоял на сцене более двух часов, приветствуя недавних выпускников, когда зачитывались их имена, а температура в округе Эль-Пасо, штат Колорадо, была за +15 градусов».

Politico

«Момент падения — которого так опасались многие близкие к президенту — был заснят на видео и распространился в сети быстрее, чем Белый дом смог отреагировать. Через несколько мгновений после того, как видео стало распространяться, директор по связям с общественностью Белого дома написал в Twitter, чтобы преуменьшить то, что произошло. Байден пролежал недолго, ему быстро помогли чиновники ВВС. Но этот момент может задержаться в неумолимой, крайне поляризованной политической среде, в которой президент, в свои 80 лет уже самый старый человек, когда-либо занимавший этот пост, баллотируется на второй срок. Неделя, когда было достигнуто соглашение о потолке госдолга, которое было принято Палатой представителей с гораздо большим количеством голосов, чем ожидалось, теперь продемонстрировала его уязвимость. <…> Вопросы о возрасте Байдена не могут быть решены. И ролики, подобные тем, что появились в четверг, не помогают Белому дому отмахнуться от этих скрытых опасений внутри Демократической партии».

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