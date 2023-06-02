Владимир Шевченко объяснил, почему Байден постоянно падает

Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо. Фото: REUTERS

…- Владимир Николаевич, здравствуйте. Саша Гамов…

- Привет, Саша.

- Я себя, знаете, на какой мысли поймал? Вот Владимир Николаевич Шевченко был шефом протокола Михаила Сергеевича Горбачева, потом - Бориса Николаевича Ельцина, а ещё - советником Владимира Владимировича Путина, тоже по протокольной части.

Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина Владимир Шевченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да, правильно - это так.

- И никто из наших президентов ни разу не споткнулся, не упал, не ударился, извините, о вертолет и так далее. А на Байдена посмотрите…

- А чего ты меня спрашиваешь? Ну, во-первых, чтобы иметь какие-то суждения по поводу… (Приключений Байдена. - А.Г.), надо знать историю болезни этого человека. Что нам с тобой пока никто не скажет, что у него болит.

Второе. Когда проходишь варианты подготовки визита главы государства, ты знаешь, с какого места до какого он пойдет.

Дальше - уже не протокол, если попадаются ящики или какие-нибудь такие вещи. Это - охрана.

- Выходит, в том, что хозяин Белого дома запнулся о мешок с песком, виновата президентская охрана, что ли?

- У меня такое впечатление, что у Байдена охрана в этом плане - рот разевает.

Когда он по трапу идет, не могут его подхватить, когда с зонтом «на ветру борется» - некому помочь. Какая-то игра непонятная. И служба протокола - бестолковая. Это чисто - их…

- Косяки за косяками!

- Не знаю, не могу сказать. Но я этого никогда не допускал, это все прорабатывалось.

- Я отчетливо запомнил, что всегда перед Борисом Николаевичем идет Шевченко. Вы - перед тем, как начиналось движение первого лица - несколько раз этот маршрут прежде сами «прокладывали», да?

- А зачем мне несколько раз «прокладывать»? Я маршрут обычно и так знал.

Когда приезжаем, готовимся наперед - вот шеф будет сходить с трапа, и что ему от трапа нужно пройти столько-то. И больше ничего.

Остальное всё по ходу смотрим, как будет.

Вот, допустим, охрана спускает Бориса Николаевича с самолета. Я его внизу всегда встречал уже, так же, как и Михаила Сергеевича до этого.

И шли дальше. А все остальное, извини меня…

- Много раз это сам наблюдал.

- Тут я тебе еще раз говорю, Саша, мне сложно оценивать, потому что я вообще ничего не понимаю.

Такое впечатление, что он - Байден - сам зонты носит, сам - свою сумку. У нас ни Михаил Сергеевич, ни Борис Николаевич, ни Владимир Владимирович, ни Дмитрий Анатольевич (Медведев. - А.Г.) - никогда с сумками не поднимались по трапу.

Может быть, Трамп там носит какие-то суперсекреты, что даже не разрешает своим охранникам посмотреть?

- Может, деньги на предвыборную кампанию?

- Может быть, не знаю.

- Давайте книжки Шевченко по протоколу переведем на английский и в Белый дом пошлём.

- А ты попробуй сейчас, переведи! И - пошли им!

Были те времена, когда они писали: «Дорогой господин Шевченко, спасибо за хорошую совместную работу».

Потому что они знали, что я приезжал в Штаты и с тем же Клинтоном у них легко управлялся. С протоколом его…

У меня есть книга - «Повседневная жизнь Кремля», там - фотография, когда Клинтон сам пишет мне – «Спасибо Владимиру Шевченко, спасибо за хорошую совместную работу». Потому что я там проходил, следил за временем.

Коль (канцлер ФРГ. - А.Г.) мне говорил: «Владимир Николаевич, давай, поруководи нами с Борисом. а то мы на завтрак опоздаем».

Были и такие вещи.

- Я с Владимиром Владимировичем ездил в Женеву - в июне 2021-го, была встреча с Байденом. У меня такое ощущение, что там наш протокол и наша охрана все это держала на себе, и Байден ни разу не споткнулся.

- Да, ребята, наверное, прорабатывали всё со своей стороны.

- Знаете, я писал про это заметку, когда мы в Женеве были, я исследовал ковровую дорожку, по которой должен был Байден пройти. И мне показалось, что она такая старенькая, шероховатая, какие у нас на рынке продают.

- Еще не хватало, чтобы со своей ковровой дорожкой он приезжал.

- Да, уж…

- Ну, они все признавали, что наш протокол - самый лучший. И признают.

И, когда они даже стали хамить, последний визит Си Цзиньпина в Москву показал, что у нас протокол существует, что жизнь идет, и она будет продолжаться.

А а они пусть спотыкаются, это их проблема…