Запорожская АЭС по-прежнему подвергается ракетным атакам со стороны ВСУ. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Киев не досчитался 29 беспилотников

«Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 70 националистов, три автомобиля, РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б» и склад боеприпасов 103-й бригады тербороны в Кисловке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала два взвода ВСУ, два пикапа, две САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одну «Мсту-Б». «Южная» группировка войск на Донецком направлении отправила во тьму более 50 «воинов света», четыре бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две РСЗО «Град», две артсистемы М777 и американскую САУ Paladin. Группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 150 бойцов ВСУ, два автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20 и наземную станцию управления БПЛА. На Херсонском направлении потери противника таковы: более 30 боевиков, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и артсистема М777 производства США. Силы ПВО в районе Золотой Балки Херсонской области сбили Су-25 ВСУ, перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 29 БПЛА. Микросхемы для беспилотников пора из айфонов вынимать.

Поставлять истребители Киеву будут 8 стран

Игорь Жовка, замглавы офиса президента незалежной, сообщил, что в коалицию стран, готовых поставить истребителей для Киева, вошли 8 европейских государств. Вот они: Франция и Британия, Швеция и Дания, Бельгия и Голландия, Португалия и Польша. Вопросы поставок шестой президент Украины утрясал во время блиц-визита на саммит Европейского политического сообщества в замок алкогольного барона под Кишиневом. По словам Жовки, удалось перетереть насчет подготовки пилотов и обслуживающего персонала для истребителей четвертого поколения, «включая, но не ограничиваясь F-16». В бункере трагикомика, похоже, пересмотрели последних «Стражей Галактики» и 10-й «Форсаж».

Из Донбасса в армию призвали 78 тысяч человек

Евгений Бурдинский, замначальника Генштаба ВС РФ, сообщил, что в рамках мобилизации из ДНР и ЛНР осенью 2022-го было призвано почти 80 тысяч человек. Бурдинский уточнил: «Из Донецкой и Луганской народных республик призваны по мобилизации 79 800 человек». По его данным, в войска поставили две тысячи единиц транспортных средств. С 10 ноября по 2 декабря прошлого года комиссия Минобороны включила в состав Вооруженных сил РФ военные комиссариаты ДНР и ЛНР. Дети шахтеров и металлургов снова встают на защиту Донбасса.

Швейцария запретила поставки своего оружия Украине

Издание Tages Anzeiger сообщает, что Нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против поправки, позволяющей третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства. Национальный совет древней нейтральной страны против того, чтобы их броневики, пулеметы и снаряды к РСЗО попадали в незалежную. Такие поставки оказались противны 98 депутатам парламента. Двое скромно воздержались. Ранее соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отклонял эту идею. А канцлер Германии до сих пор надеется, что Швейцарии передать Украине боеприпасы к их самоходкам, зениткам и танкам. Олаф, не нужно лишних телодвижений в бредовом сне.

Трамп пояснил, как он добьется мира в незалежной

Дональд Трамп, 45-й президент США, сообщил, что в случае своей победы на президентских выборах 2024-го организует прямые переговоры Москвы и Киева. В интервью Fox News Трамп отметил, что его страна почти истощила запас боеприпасов, так как огромные объемы снарядов и ракет отдали незалежной. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что намерен «остановить конфликт»: «Мы поможем людям. Я не хочу чтобы конфликт продолжался. Я могу остановить это быстро». Трамп пояснил, как это сделает: «Я знаю верный способ. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности. За 24 часа все эти вещи будут решены». Вашингтонский мечтатель.

Министр обороны Британии признал скудость запасов оружия

Бен Уоллес, глава оборонного ведомства Британии, признал, что у Лондона иссякают запасы вооружений для передачи Киеву. Уоллес сообщил, что страны-поставщики незалежной вынуждены покупать вооружения, так как уже не могут делать отправки Киеву из собственных национальных резервов. Ранее отставной маршал ВВС Британии Эдвард Стрингер, экс-глава Академии обороны Соединенного Королевства до 2021 года, признал, что западные страны не знают, кто будет поставлять самостийной ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16. То есть, и дальше защищать ценности европейской демократии на перепаханных полях Донбасса вы больше не хотите?

Страны НАТО смогли натаскать 25 тысяч украинских боевиков

Журнал «Военная мысль» сообщает, что за время СВО на Украине страны НАТО обучили более 25 тысяч солдат и офицеров ВСУ. А к началу осени число обученных в государствах альянса украинских военных превысит 100 тысяч человек. Также структуры НАТО оказывают Киеву помощь в сферах разведки и информационно-психологического обеспечения. А также поставил 4 тысячи единиц бронетехники, артиллерии, авиации и других систем вооружения. Не в коня корм.

Нападки на Запорожскую АЭС возмутили Китай

Мао Нин, официальный представитель МИД КНР, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается ракетным атакам со стороны ВСУ, отметила, что Пекин «призывает все связанные стороны придерживаться принципов гуманности, научной рациональности, переговоров и сотрудничества, строго соблюдая «Конвенцию о ядерной безопасности» и другие международные юридические нормы». При том Пекин высоко оценивает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его организации по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине. Это, конечно, здорово, но каждый раз возникает вопрос: почему никто не говорит, кто на протяжении года обстреливает эту атомную станцию, создавая ядерные риски для всей Европы?

В США огорчены проблемами для контрнаступа Киева

Washington Post констатирует, что ВСУ столкнутся с массой препятствий во время контрнаступления. Бывший инженер армии США Стив Даннер горюет: «Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей, а украинскую армию ждет множество преград , включая и те, которые они сами себе создали. Украинским солдатам придется проходить через собственные минные поля, разминировать которые будет довольно сложно». Но основное препятствие на пути ВСУ - специально разработанные российские укрепления. Американское издание полагает: «Русские направят любые отряды в ловушку, где украинцы попадут под обстрел артиллерии, что может предотвратить контрнаступление еще до его начала. И это может стать кровавой баней». А вы ждали ласковый хамам?

Киев кинул жену Медведчука еще на 20 миллионов

СБУ сообщает, что в незалежной арестовали активы Оксаны Марченко, супруги украинского политика Виктора Медведчука, на 20 миллионов долларов. Киев решил присвоить акции в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области: «Эксимнефтепродукт», «Синтез Ойл», «Синтез Транзит», «Укрлоудсистем», «Одеснефтепродукт», «Черноморский топливный терминал» и «Альбион Коммодитиз». СБУ объясняет экспроприацию следующим: предприятия имеют стратегическое значение в транспортировке топлива и других критических грузов через Черное море. Арест этого имущества не даст перерегистрировать его на подставных лиц и в будущем позволит передать его в пользу государства. Как говорил старина Паниковский: жалкие, ничтожные людишки.