Военная спецоперация на Украине 3 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июня 2023 года.

ВСУ трижды попытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но отступили, понеся значительные потери в результате удара российской артиллерии, рассказали в Минобороны России.

Мощный взрыв прогремел в Киеве в ночь на пятницу, 2 июня. Отмечалось, что в Киеве, а также в районе города Черкассы, были слышны взрывы после того, как была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины.

США поставляют Украине неисправное оружие и технику, использование которых может приводить к гибели украинских военнослужащих. Этим поделился обозреватель Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.

В ночь на пятницу Вооруженными силами России нанесен удар по средствам ПВО, прикрывающим ключевые критические объекты инфраструктуры ВСУ. Все назначенные объекты поражены.

Российские военнослужащие за сутки уничтожили около 130 украинских бойцов на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны России.

Российская артиллерия уничтожила склад ВСУ с пятью тоннами боеприпасов, который располагался в одном из зданий силикатного завода в Херсоне.

Бойцы «Южной» группировки ВС России вдвоем захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении и взяли в плен четырех бойцов украинской армии.