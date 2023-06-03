"Хоть на коляске. Лишь бы «мозги варили» и не проявлял агрессию к России": Виталий Коротич высказался о трости для Байдена

Президенту США Джо Байдену после нового случая падения необходимо использовать трость Фото: EAST NEWS

…- Вот такая информация в эту субботу, 3 июня, в топе новостей, Виталий Алексеевич… «Президенту США Джо Байдену после нового случая падения необходимо использовать трость». Об этом в эфире CNN заявил кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер. Вы такого не знали?

- Да это все нормально…

- Нет, вы знали такого - Рейнера?

- Нет, я не знаю кардиологов Белого дома и мы не знаем кардиологов Кремля…

- Я сейчас до конца дочитаю, что он здесь говорит. «Ему (Байдену. - А.Г.) не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком. Люди, особенно пожилые, часто падают». По мнению доктора, хозяин Белого дома мог бы использовать трость. И еще Рейнер считает, что артрит может быть у президента США.

- Артрит или неумение идти по самолетному трапу и другие дела – не самое главное в работе президента. В конце концов, президентство – это не участие в футбольной команде.

Самый великий американский президент ХХ века Франклин Рузвельт вообще ездил в кресле-каталке.

Но он предложил новую идею, так называемый «ньюдил» - новый курс. Благодаря которому Соединенные Штаты вышли из самого большого экономического кризиса в своей истории.

И Рузвельт - единственный президент, которого избрали на третий срок. Правда, он потом умер и возможность избираться на третий срок отменили законом, Тем не менее, это был самый любимый президент у американцев.

Да, физические достоинства президентов играют роль, но, вы знаете, далеко не самую главную.

И в нашей стране тоже. Мы стали замечать и сочинять анекдоты про своих руководителей, когда что-то не так стало в стране.

- Вы имеете в виду времена Брежнева, Андропова, Черненко?

- Да, наших стариков, когда член Политбюро ЦК КПСС Кириленко говорил Брежневу, что лучший возраст для руководителя – это 75 лет и больше.

Понимаете, дело же не в возрасте. Есть люди, которые в 40 лет уже выглядят глубокими стариками. И есть глубокие старики вроде Черчилля, которые соображают, уже в преклонном возрасте.

Лишь бы «мозги варили».

- Черчилль, кстати, с тростью ходил.

- Да. А когда-то и русские достойные господа ходили с палочками, с тросточками, и ничего страшного. И сегодня иногда я встречаю людей, которые на палочку опираются, так сказать, из пижонства.

Если Байден снова будет принят своими избирателями и опять станет президентом, избиратели, по большому счету, перестанут замечать, падает ли он на самолетных трапах, спотыкается ли после выступления и не теряет дорогу, по которой идёт пешком…

- Как всегда, традиционный вопрос к вам - что говорят и пишут - о том, что происходит - ваши друзья и коллеги, живущие в США?

- Вообще, вся эта болтовня «об агрессии России» и выбрасывание миллиардов на помощь воюющей Украине, не имеют никакого отношения к жизни американцев. Они хотят хорошо жить и вкусно кушать. И поэтому спотыкается ли у них президент на самолетных трапах – это особенно никого не волнует.

- Это вам так говорят ваши коллеги бывшие?

- Дело в том, что состояние мозга определяется не количеством прожитых лет, а - наличием других факторов, о которых медики тоже знают и умеют учитывать.

Давайте подождем. Пока что Байден не нравится многим американцам и не нравится нам именно своей агрессивной политикой и сосредоточенностью на внешнем подавлении Китая и России, нежеланием договариваться. Вот когда главным станет жизнь граждан своей страны, тогда перестанут замечать, как он спотыкается. А пока все разговоры о том, какая у него походка – это, скорее, признак того, что им недовольны. И ищут, к чему бы придраться.

А это не самое главное. Пусть он себе спотыкается или, как Франклин Рузвельт, разъезжает в коляске, - лишь бы был хорошим руководителем.

А вот с этим пока плохо.

- Понял. Спасибо огромное.