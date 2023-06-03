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3 июня 2023 11:06

"Хоть на коляске. Лишь бы «мозги варили» и не проявлял агрессию к России": Виталий Коротич высказался о трости для Байдена

Бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США, - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Президенту США Джо Байдену после нового случая падения необходимо использовать трость

Президенту США Джо Байдену после нового случая падения необходимо использовать трость

Фото: EAST NEWS

…- Вот такая информация в эту субботу, 3 июня, в топе новостей, Виталий Алексеевич… «Президенту США Джо Байдену после нового случая падения необходимо использовать трость». Об этом в эфире CNN заявил кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер. Вы такого не знали?

- Да это все нормально…

- Нет, вы знали такого - Рейнера?

- Нет, я не знаю кардиологов Белого дома и мы не знаем кардиологов Кремля…

- Я сейчас до конца дочитаю, что он здесь говорит. «Ему (Байдену. - А.Г.) не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком. Люди, особенно пожилые, часто падают». По мнению доктора, хозяин Белого дома мог бы использовать трость. И еще Рейнер считает, что артрит может быть у президента США.

- Артрит или неумение идти по самолетному трапу и другие дела – не самое главное в работе президента. В конце концов, президентство – это не участие в футбольной команде.

Самый великий американский президент ХХ века Франклин Рузвельт вообще ездил в кресле-каталке.

Но он предложил новую идею, так называемый «ньюдил» - новый курс. Благодаря которому Соединенные Штаты вышли из самого большого экономического кризиса в своей истории.

И Рузвельт - единственный президент, которого избрали на третий срок. Правда, он потом умер и возможность избираться на третий срок отменили законом, Тем не менее, это был самый любимый президент у американцев.

Да, физические достоинства президентов играют роль, но, вы знаете, далеко не самую главную.

И в нашей стране тоже. Мы стали замечать и сочинять анекдоты про своих руководителей, когда что-то не так стало в стране.

- Вы имеете в виду времена Брежнева, Андропова, Черненко?

- Да, наших стариков, когда член Политбюро ЦК КПСС Кириленко говорил Брежневу, что лучший возраст для руководителя – это 75 лет и больше.

Понимаете, дело же не в возрасте. Есть люди, которые в 40 лет уже выглядят глубокими стариками. И есть глубокие старики вроде Черчилля, которые соображают, уже в преклонном возрасте.

Лишь бы «мозги варили».

- Черчилль, кстати, с тростью ходил.

- Да. А когда-то и русские достойные господа ходили с палочками, с тросточками, и ничего страшного. И сегодня иногда я встречаю людей, которые на палочку опираются, так сказать, из пижонства.

Если Байден снова будет принят своими избирателями и опять станет президентом, избиратели, по большому счету, перестанут замечать, падает ли он на самолетных трапах, спотыкается ли после выступления и не теряет дорогу, по которой идёт пешком…

- Как всегда, традиционный вопрос к вам - что говорят и пишут - о том, что происходит - ваши друзья и коллеги, живущие в США?

- Вообще, вся эта болтовня «об агрессии России» и выбрасывание миллиардов на помощь воюющей Украине, не имеют никакого отношения к жизни американцев. Они хотят хорошо жить и вкусно кушать. И поэтому спотыкается ли у них президент на самолетных трапах – это особенно никого не волнует.

- Это вам так говорят ваши коллеги бывшие?

- Дело в том, что состояние мозга определяется не количеством прожитых лет, а - наличием других факторов, о которых медики тоже знают и умеют учитывать.

Давайте подождем. Пока что Байден не нравится многим американцам и не нравится нам именно своей агрессивной политикой и сосредоточенностью на внешнем подавлении Китая и России, нежеланием договариваться. Вот когда главным станет жизнь граждан своей страны, тогда перестанут замечать, как он спотыкается. А пока все разговоры о том, какая у него походка – это, скорее, признак того, что им недовольны. И ищут, к чему бы придраться.

А это не самое главное. Пусть он себе спотыкается или, как Франклин Рузвельт, разъезжает в коляске, - лишь бы был хорошим руководителем.

А вот с этим пока плохо.

- Понял. Спасибо огромное.

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