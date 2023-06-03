И мы рады Эмиратам: ОАЭ станут страной-гостем ПМЭФ-2023

Главное конгрессно-выставочное мероприятие года, Петербургский международный экономический форум стартует уже совсем скоро. В 2023 году он пройдет с 14 по 17 июня в питерском «Экспофоруме».

Каждый год одно из дружественных России государств на ПМЭФ получает почетный статус страны-гостя. В предыдущие годы это были Индия, Китай, Катар, Египет. В 2023 году страной-гостем станут Объединенные Арабские Эмираты. Традиционно страна-гость строит на площадке форума центральный павильон, а также проводит множество мероприятий, которые позволяют раскрыть не только ее экономический, но и гуманитарный, туристический, культурный потенциал. Ожидается, что делегация ОАЭ станет одной из крупнейших на форуме и будет представлена на самом высоком уровне.

Почему Эмираты? Между Россией и ОАЭ заключен договор о стратегическом партнерстве. А в последние годы взаимодополняющие отношения между нашими странами развиваются особенно бурно. Так, в 2022 году товарооборот между Россией и Эмиратами вырос более, чем в полтора раза и составил $9 млрд. Особенное значение имеют отношения стран в энергетической области, туризме, транспортной логистике.