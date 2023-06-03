Британский империи, занимавшей когда-то четверть суши, уже давно нет, и пик могущества Великобритании – в далеком прошлом Фото: EAST NEWS

Британская газета The Times озаботилась исследованием богатств русского языка, в котором уже пару веков как устоялось выражение «англичанка гадит».

Эту фразу приписывают великому русскому полководцу Александру Суворову. Достоверных доказательств тому, что именно он придумал и первым произнес ее, нет, но в любом случае этот фразеологизм прочно вошел в русский язык и означает антироссийские действия Великобритании.

За всю историю российско-британских отношений Лондон лишь однажды объявил войну России, всегда предпочитая действовать в пику Москве (да и не только ей закулисно, с помощью интриг и армий третьих стран. Примерно так, как он действует сегодня, убеждая всех в необходимости вести войну против России «до последнего украинца», поддерживая киевский режим чужими руками.

Да и до начала специальной военной операции на Украине «англичанка» объявляла своеобразный крестовый поход против России, высосав из пальца «дело Скрипалей».

Все это отчасти из-за ностальгии по прошлому: британцы уверены, что их королевство является важным игроком на мировой политической сцене. Но Британский империи, занимавшей когда-то четверть суши, уже давно нет, и пик могущества Великобритании – в далеком прошлом. Но привычка к роскоши и власти за счет других у британцев осталась, а колониальная политика Лондона трансформировалась в неоколониальную.

Сил давно нет, а желания править миром остались. Но возможности их реализации ограничены уж как век или того более не дворцовым уровнем, а уровнем коммунальной квартиры. Так что и в XXI веке англичанка гадит. И четкое русское определение такого поведения почему-то кажется жителям Туманного Альбиона обидным.