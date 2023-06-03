Дача в 2023 году - сплошные траты или возможность сэкономить: разбираем все "за" и "против"

Неадекватно сравнивать по стоимости выращенные на даче, собственными руками и с душой, огурцы с такой же магазинной продукцией, произведенной промышленным способом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на овощи-фрукты в магазинах растут? Выручат свои дачные «шесть соток» с собственной картошкой-огурцами и яблоками, малиной, смородиной! У многих россиян это уже как аксиома сидит в мозгах с детства. Но так ли это?

Как показал опрос среди читателей KP.RU, значительная часть реальных владельцев дач вовсе не разделяет мнения о ее «выгодности» (см. «Опрос «КП»). Лишь 6% по совокупности признались, что в той или иной степени благодаря своей фазенде экономят или даже на ней зарабатывают. Самый популярный ответ от дачников - «Расходов больше, чем экономии, зато едим все свое». На втором месте - «Сплошные расходы».

-Многое зависит от того, как и что считать. И от самого дачника. Могут быть затраты — ого-го-го! А можно организовать все так, что ничего особо и не тратить, - считает председатель некоммерческой организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, большие траты — обычно у неопытных дачников, которые под влиянием богатого нынешнего ассортимента дачных гипермаркетов и маркетплейсов покупают много лишнего и ненужного. (Советы Андрея Туманова, как даже «чайнику» вырастить нормальный урожай с минимальными затратами, смотрите здесь)

А еще, по мнению Туманова, неадекватно сравнивать по стоимости выращенные на даче, собственными руками и с душой, огурцы с такой же магазинной продукцией, произведенной промышленным способом. Логичнее учитывать цены всяких «лавок-лавок», торгующих экологичной фермерской продукцией (а она в разы дороже).

Так-то все оно так. Но ведь есть еще и затраты на обслуживание самой дачи, которые за последние годы очень сильно выросли.

Но и тут возникает много вопросов, как считать. Это в советские времена и даже еще в 90-е годы под «дачей» обычно подразумевался легкий щитовой домик без удобств, который годился только для того, чтобы было где переночевать после работы на грядках. А соответственно возросшие затраты на содержание даже этой нехитрой недвижимости люди логично плюсуют к издержкам на выращивание собственных овощей. А что еще на такой даче делать?

Но современная дача — это в большинстве случаев приличный капитальный дом со всеми удобствами. И там вполне комфортно можно жить хоть все лето, а зачастую и зимой, например, на новогодние праздники. А нынче что ни день, так очередные новости о том, как подорожал отдых даже в России — не говоря уж о зарубежном…

Но… Давайте все-таки попробуем прикинуть все финансовые плюсы и минусы собственной дачи до кучи.

ЧТО В МИНУСЕ

- Транспорт

При стоимости бензина в 50-55 руб/литр и автомобиле с достаточно экономным двигателем, который «кушает» 6 л на 100 км (не будем брать в расчет дорогие джипы), поездка на дачу в 50 км от дома обойдется примерно в 300 рублей с небольшим туда-обратно.

Можно по-разному относиться к этой цифре. Но ежедневные поездки на работу по Москве на собственном автомобиле определенно жрут гораздо больше денег.

Другое дело — если «фазенда» где-нибудь за сотым километром и ездить туда на старой «Ниве». В соцсетях некоторые дачники рассказывают, что у них каждая поездка «съедает» не меньше 1000-1300 рублей. Кстати, примерно то же получится, если ехать на электричке. Экспрессы типа «Ласточки» - удобно и комфортно, но поездка куда-нибудь в Тверскую область в обе стороны потянет не меньше 1000 рублей точно. А если ехать всей семьей? Дешевле точно купить овощи на рынке. Единственный вариант, при котором они окупятся на «дальней» даче — если там жить несколько летних месяцев и там же эти овощи и съедать.

- Коммунальные расходы

Если использовать «фазенду» только в теплое время года, то можно сэкономить на главной статье расходов — отоплении. Но остается еще электричество. В двухэтажном доме «со всеми удобствами», включая бойлеры для подогрева воды в доме и бане (ну а как там тоже без душа), насос для подачи воды из скважины, электроплиту, холодильник, телевизор, стиральную машину, освещение и прочее-прочее, могут достигать нескольких тысяч в месяц. Особенно если дом, как это до сих пор у нас нередко водится, официально не зарегистрирован. (Тариф в этом случае идет по расценкам как для нежилья, в Подмосковье, например, это уже почти 7 руб./кВт-час. Для зарегистрированных домов — примерно на треть дешевле).

Это мы берем самый простой случай, когда все коммуникации относительно новые и ничего еще не ломается.

Но на самом деле, и здесь цена вопроса может очень сильно разниться в зависимости от хозяйственности владельцев дачи, выбранного проекта и запросов. У нас в садовом товариществе, например, есть даже дача с подогреваемым бассейном (причем там реально можно несколько метров проплыть). Владельцы шутят, что из-за проблем с зарубежными поездками создали себе свой личный «all inclusive».

- Налоги, членские взносы

Дачная недвижимость — такая же недвижимость, как любая другая. Поэтому за нее надо платить: 1) земельный налог, 2) налог на имущество (за зарегистрированные в собственность капитальные строения). Масштаб затрат тут очень разный. Он может быть и нулевым - для людей, достигших возраста, когда по прежним правилам уходили на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), если участок — не больше 6 соток и дом один. А может составлять и с полсотни тысяч рублей в год (нет, «рублевские» дачи мы даже в расчет не берем) — в зависимости от региона и стоимости там земли, расположения и много чего еще.

Но есть еще статья расходов, которая касается всех, включая пенсионеров. Это членские и целевые взносы, которые в обязательном порядке платят члены садовых товариществ и кооперативов. За последние пару лет все это сильно выросло. Плюс СНТ обязали еще и выплачивать вывоз мусора. В среднем по стране все это до кучи — никак не меньше 13-15 тысяч в год.

- Расходы на инвентарь, саженцы, удобрения и т.п.

На фоне всех предыдущих расходов они, мягко говоря, не очень существенны. Как показали расчеты KP.RU, садовод-любитель, которому удастся вырастить средний даже для Подмосковья, а не более южных регионов, урожай, скорее всего, окажется в плюсе. Это при сравнении с деньгами, которые пришлось бы потратить на то же количество овощей и картошки в самых обычных торговых сетях, а не экомаркетах.

Но это — без учета всех дополнительных накладных расходов на электричество, налоги, взносы и т. п.

ЧТО В ПЛЮСЕ

- Своя «экологически чистая продукция»

Здесь с фанатами «всего своего» сложно не согласиться: «свое» имеет совсем другой вкус, чем магазинное. Хотя бы потому, что свежее, только что сорванное. И не измучено транспортировкой по стране и хранением. Понятно, что и витаминов и других полезных веществ в такой продукции, конечно же, больше.

У тех, кто живет на даче не только в выходные, но и почти весь теплый сезон — а сейчас таких стало гораздо больше за счет расплодившихся «удаленщиков» - есть дополнительный бонус. Можно сэкономить на лишней поездке за теми же овощами или клубникой на рынок или в супермаркет, которые обычно в загородных условиях совсем не рядом.

- Бесплатный свежий воздух

«Да что ты к овощам привязалась, - почти взбесилась одна из моих знакомых, которую я пытала про ее затраты на дачу. - Большинство каждую неделю ездит на дачу, чтобы хоть в выходные вырваться из города на воздух и детей из «городских джунглей» вывезти. И деньги на бензин и электричество тратят все равно. Ты вот цены на уик-энд в подмосковных пансионатах посмотри. И потом уже считай выгоду или убытки от дачи!»

И правда, самый дешевый подмосковный вариант, который мне удалось найти на выходные в июне для классической семьи из двух взрослых и ребенка, - от 11-12 тысяч рублей. Это без питания, оно отдельно - по ресторанным ценам. Много так не наотдыхаешься.

И так не только рядом со столицей.

«У нас ночь на самой дешевой турбазе стоит 2 тысяч рублей. На троих 6 тысяч. Без дачи мы бы пропали», - пишет на туристическом форуме жительница далеко не самого престижного региона.

- Отпускная экономия

Вот последние новости от Ассоциации туроператоров России (АТОР). Летний отдых за рубежом для россиян в этом сезоне подорожал на 15-50%, туры по России — на 10-22%. Как тут не позавидовать тем, кто может себе позволить комфортно и с удобствами отдохнуть на собственной даче. Накатать бензина и нажечь электричества даже за весь летний сезон на 215 -265 тысяч рублей (это сейчас средняя стоимость тура в Турцию на двоих на 10 ночей) — это все- таки сильно постараться надо.

ОПРОС «КП»

Для вас дача - это статья расходов или возможность сэкономить?

17% Сплошные расходы, какая уж там экономия

22% Расходов больше, чем экономии, зато едим все свое

3% Поровну тратим и экономим на фруктах-овощах

2% Экономим больше, чем тратим

3% Сплошная экономия, дача для нас спасение

1% На даче мы зарабатываем – продаем фрукты-овощи

20% Не обращаем внимание на доходы-расходы

32% У нас нет дачи

(В опросе приняли участие 12,1 тысячи человек)

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