«Кожа и бисер»: Роскошная Алика Смехова повторила сексапильный образ Мэрилин Монро

Алика Смехова появилась в эротичном наряде. Фото: пресс-служба фестиваля

В солнечной Чите в рамках Десятого Забайкальского Международного кинофестиваля состоялся гала-концерт, где киноактёры исполнили песни из знаменитых фильмов.

Концерт прошел в необычном формате – «съемки» вечернего развлекательного ток-шоу (а-ля «Вечерний Ургант) со звездами, а затем гостей ждал традиционный концерт.

В роли ведущих к зрителям вышли Михаил Полицеймако, Анна Ардова, Алика Смехова.

Главной звездой вечера стала 55-летняя красотка Алика Смехова, которая появилась перед гостями в сексапильном «голом» платье на манер знаменитого наряда Мэрилин Монро.

55-летняя Алика Смехова появилась перед гостями в сексапильном «голом» платье. Фото: пресс-служба фестиваля

— Подобные «голые» наряды появляются на каждой дорожке в Голливуде, - объясняет KP.RU стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. - Эти платья еще со времен старого Голливуда привлекают внимание открытостью форм.

Стилист Ирина Ковалевич Фото: Личный архив

А началось все с кинодивы Мэрилин Монро, которая в 62 году заказала такой образ за 12 тысяч долларов. На него было нашито вручную две с половиной тысячи кристаллов. И это платье в истории моды было названо «голым». Именно его Мэрилин надела на 45-летний юбилей Кеннеди. Помните, как она эротично и с придыханием пела имениннику в этом наряде : «С днём рождения, мистер президент». Это платье от Жана Луи сама Мэрилин называла «кожа и бисер».

Кстати, Мэрилин могли бы не пустить на церемонию в столь открытом и дерзком наряде. Служба протокола наверняка бы сказала свое «фи». Но Монро пошла на хитрую уловку. Дива закуталась в лебяжье манто, которое скинула, выйдя на сцену. А там уже софиты сделали своё дело. Зрители поначалу подумали, что Мэрилин абсолютно обнажена. В 99 году это платье было продано на аукционе за 1 миллион 300 тысяч долларов. После Мэрилин предпочтения таким платьям отдавали Марлен Дитрих, Рианна, Ким Кардашьян. Неудивительно, что и наших звёзд привлекает этот смелый наряд.