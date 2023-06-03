Турцию заливают дожди, а Израиль изнывает от рекордной жары: Ближний Восток находится во власти погодных аномалий

Проливные дожди льют во многих регионах Турции. Эрдоган шел на инаугурацию под проливным дождем. Фото: REUTERS

Страны Ближнего Востока находятся во власти природных аномалий: в разных частях региона царит непривычная для начала июня погода.

Проливные дожди льют во многих регионах Турции. Особенно много осадков выпало в столице страны, Анкаре. Грозовые ливни также продолжаются в Эдирне и Адане.

В Анкаре метеорологи обещают настоящий потоп – сильные дожди там будут лить еще как минимум три дня. Многие улицы уже полностью залиты, водители вынуждены оставлять застрявшие машины посреди дорог. Жители Синджана были напуганы редким для здешних мест торнадо.

В регионах Японии дожди вызвали наводнения. Фото: REUTERS

Израиль же страдает от сильной жары и песчаной бури. В эйлатском аэропорту из-за массы песка в воздухе временно были приостановлены вылеты и посадки самолетов.

Вчера столбики термометра в центре Израиля показывали невероятные для начала июня значения – плюс 40 градусов. В пустыне Арава жара достигала +47 градусов.

Фото: REUTERS

Из-за жары в разных уголках страны вспыхнули пожары. Только за одни сутки их было зафиксировано и потушено более двухсот.

В пустыне Негев солнцепек быстро сменили ливни. Управление природы и парков Израиля немедленно обратилось к туристам с требованием покинуть эти районы из-за угрозы внезапных наводнений.

Непогода в Москве. Фото: REUTERS

Песчаная буря пришла в Израиль из соседнего Египта, где не обошлось без жертв – четыре человека погибли и пятеро пострадали от этого погодного явления, обрушившегося на Египет с невероятной силой – скорость ветра с песком достигала 13 м/сек, а высота волн – 4 метров.

Буря не обошла и столицу страны, один из крупнейших городов мира, Каир. Из-за нее небо над Каиром окрасилось в оранжевый цвет.