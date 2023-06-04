Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 июня 2023 года: Зеленский и Генштаб по-разному оценили эффективность украинской ПВО, Бухарест отказался воевать за Кишинев, Шольцу уже не так смешно

Президент Украины Володымыр Зеленский Фото: REUTERS

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?

Президент Украины Володымыр Зеленский и Генштаб ВСУ по-разному оценивают эффективность работы украинской ПВО и процент сбиваемых ею российских ракет.

- Наша задача не 70—75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит, — заявил генералам Зеленский.

Примечательно, что украинское военное командование последнюю неделю ежедневно сообщало о том, что ПВО сбивают уже якобы все 100% ракет.

Надо подождать, господа генералы, пока эффективность не повысится хотя бы до 150%.

ОРБАН ПРОТИВ УКРАИНСКОЙ "КРОВАВОЙ БАНИ"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что украинское контрнаступление необходимо предотвратить.

- Я думаю, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней, — объявил он. И мотивировал такое свое мнение тем, что ВСУ понесут огромные потери в случае начала массированного "контрнаступа".

- Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны (в России население 130-140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30-40 миллионами), при таких обстоятельствах начинать такую стратегию — это кровавая баня, — обосновал Орбан свое мнение.

Все правильно, только на Украине давно уже не 40 и даже не 30 миллионов человек.

ДО УКРЫТИЯ ДОБЕЖАТЬ СМОГУТ НЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ ВСЕ

После резонансной гибели в Киеве двух женщин и девочки, которые не смогли попасть в закрытое на замок убежище МВД Незалежной решило проверить все укрытия. Итоги проверки вряд ли обрадуют украинцев.

Как следует из отчета главы МВД Игоря Клименко, по итогам проверки 4800 укрытий каждое четвертое убежище в Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.

- Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893", - доложил министр. То есть, если суммировать, то 1145 укрытий из 4800 обследованных просто невозможно использовать по их назначению.

В прочем, окончательные цифры могут еще измениться, поскольку проверки убежищ продолжаются. И не исключено, что в случае необходимости попасть в них не сможет еще большее количество украинцев.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ. НО НЕ СЕЙЧАС

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что, хотя США и их союзники убеждены в необходимости передачи Украине современных самолетов для ВВС, этот процесс займет настолько много времени, что никак не повлияет на ближайшие военные операции Киева.

- Все согласны, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет существенное количество времени, - процитировало генерала агентство Associated Press. В частности, Милли сообщил, что Украине не стоит рассчитывать на самолеты F-16 в случае попытки проведения в обозримом будущем своего наступления.

На данный момент, если верить Марку Милли, США с партнерами только лишь определяются, где будут проходить тренировки украинских пилотов на F-16. Обсуждается и число пилотов, которые пройдут такое обучение. При этом, сами США пока не сообщали, будут ли они передавать Украине истребители F-16. Последнее, что сообщил по этому поводу американский президент Джозеф Байден, так это что он поддерживает идею тренировок украинских летчиков.

Если, конечно, Джозеф не забудет об этом в ближайшие дни.

БУХАРЕСТ КИШИНЕВУ НЕ СОЮЗНИК

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на саммите, прошедшем в Молдавии, что Румыния не будет вмешиваться в военный конфликт, если Россия напасть на Молдову. Свою позицию по этому вопросу он объяснил тем, что Румыния является членом НАТО, а Молдова — нейтральная страна. Правда, взамен он пообещал, что Румыния может помочь Молдове повысить ее оборонный потенциал путем обучения и оснащения национальной армии.

- В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове, — процитировало Йоханниса издание News Maker.

Осталось только выяснить, у президента Румынии в школе была двойка по географии, или он настолько не верит в Украину?

ЗА СНАРЯДАМИ ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg рассказал, что страны блока практически исчерпали свои запасы боеприпасов.

- Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину — это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели», — сказал Столтенберг. И немедленно выпил призвал страны-члены Альянса как можно быстрее поднять свои расходы на НАТО до, как минимум, 2% ВВП и немедленно подписать больше контрактов с оборонными компаниями. А то ведь действительно – вдруг война, а они безоружные.

ВСУ НЕ ХВАТАЕТ НЕ ТАНКОВ, А ПЕРЕВОДЧИКОВ

Военный комиссар Харькова Владимир Арап сообщил, что в Харькове и области намерены мобилизовать побольше переводчиков для работы с иностранной техникой и западными инструкторами. В связи с тем, что из тяжелых вооружений у ВСУ сейчас значительно выросла доля западных поставок, в ВСУ возник спрос на бойцов, владеющих английским, немецким и французским языками.

Для владеющих ими мобилизованных появилась реальная возможность попасть не в окопы, а на полигоны, где солдат и офицеров ВСУ обучают работе с иностранными танками и гаубицами. Раз в месяц их мобилизованных тестируют на предмет знания иностранных языков, причем готовы брать в качестве добровольцев даже женщин.

Воистину, язык до Киева доведет. Во всяком случае, из Артемовска или Марьинки.

ДОЛОЙ ОРУЖИЕ!

Представитель Китая по урегулированию в Украине Ли Хуэй призвал западные государства не давать оружие "на поле боя". Как сообщило агентство Associated Press, он считает, что это должно остановить боевые действия.

- Китай уверен, что если мы действительно хотим покончить с боевыми действиями, спасти жизнь и установить мир, для нас важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти, – рассказал Ли журналистам.

Хотя впрямую он и не говорил, но дал понять, что его недавняя челночная дипломатическая миссия по целому ряду европейских стран не принесла действенных результатов, и сейчас Пекин оценивает целесообразность новых поездок.

Ну что же, даже при самом плохом исходе Ли Хуэй всегда сможет сказать: "Мы пытались".

ШОЛЬЦА ОСВИСТАЛИ И ОБРУГАЛИ

Чрезвычайно смешливому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось пережить неприятные минуты на митинге в Берлине, куда пришли не только его сторонники, но и противники, освиставшие канцлера во время его выступления.

Они начали выкрикивать лозунги: "поджигатель", "лжец" и "бандит". Также собравшиеся потребовали "мира без оружия", прекращения поставок западных вооружений Украине и отставки правительства.

Шольц в микрофон пытался перекричать участников. Но его усилия не увенчались успехом, поскольку сотни людей громче микрофона и усилителей. А в реальности почти две трети (64%) немцев выступают против поставки Киеву самолетов, танков и прочих тяжелых вооружений.

Насколько смешно игнорировать требования избирателей Олаф сможет узнать на ближайших выборах в Бундестаг.

ГОЛЫШОМ ЗА УКРАИНУ

Как сообщает немецкое издание Bild, мужчина устроил акцию в поддержку Украины, взобравшись голым на алтарь собора святого Петра в Ватикане. По информации издания, вечером, незадолго до закрытия главной католической базилики, на центральный алтарь забрался голый мужчина в одних кроссовках.

Как утверждают итальянские СМИ, неизвестный тем самым намеревался привлечь внимание к судьбе украинских детей, страдающих от военных действий. О чем недвусмысленно говорили татуировки на разных частях его тела, которые он показывал другим прихожанам. Полиция, задержавшая "политического нудиста", сомневается в его психическом состоянии, потому что он до крови расцарапал ногтями собственное тело.

Весна закончилась, а психи остались…

"УМИРАЮЩИЙ" СААКАШВИЛИ СНОВА СТАЛ ОТЦОМ

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько объявила, что родила первенца, отцом которого является экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Мишико Саакашвили, который отбывает срок и "умирает" в грузинской клинике, куда его перевели из тюрьмы.

Примечательно, что Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года. А Ясько, которая была его гражданской женой, несколько раз посещала его в тюрьме в ноябре того же года. Но вскоре охладела к своему экс-избраннику после того, как он записал свое имущество в завещании на свою мать, не оставив ей ничего, и в Грузию, по сведениям украинских СМИ, больше не прилетала.

На Украине гадают, родила ли Ясько ребенка раньше и скрывала все это время его от общественности, или же воспользовалась искусственным оплодотворением, чтобы иметь законные права на наследство Саакашвили, когда его начнут делить.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Соломенский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца певицу Инну Воронову, которая выложила в Сеть катастрофическую для столицы Украины работу местных систем ПВО.

- На Украине намерены ввести санкции на грузинскую авиакомпанию Georgian Airways, которая начала выполнять прямые рейсы между Грузией и Россией.

- "Объединение правозащитников" Грузии обратилось в Генпрокуратуру с требованием пресекать попытки политиков и СМИ изображать россиян врагами грузин.

- Как сообщила пресс-секретарь польской погранслужбы пани Михальская, Варшава завершила строительство "электронного забора", оснащенного камерами и датчиками движения, на границе с Беларусью.

- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель снова заявил, что в случае прекращения поставок оружия в Украину спецоперация закончится для Киева "миром капитуляции" уже через пару недель.