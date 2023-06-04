Геннадий Зюганов: Шольца еще освищет вся Германия

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщила в субботу, 3 июня, немецкая газета Bild, в Фалькензе освистали канцлер Германии Олафа Шольца и обвинили его в разжигании конфликта. Это случилось на фестивале СДПГ, который проходил в этом немецком городе.

Российские информагентства обращают внимание на видеоролик, опубликованный на сайте издания. Там хорошо видно и слышно, как толпа горожан, освистывая растерянного Шольца, выкрикивает и скандирует: «Лжец!», «Бандит!».

- Фалькензе - не тот ли это город, где в 1960-е служил лейтенант Зюганов и где находились на поселении 3 тысячи бывших эсэсовцев, - спросил я в этот же день у лидера КП РФ Геннадия Зюганов. - И вы, Геннадий Андреевич, мне рассказывали, что они приветствовали советских воинов, увидев их издали.

- Ну, вообще-то, Александр, я служил срочную - в Группе советских войск в Германии - последовательно, в трёх местах.

Да, можно сказать, поблизости от того города, где освистали - и правильно сделали - Шольца.

Я смотрел эти сюжеты у нас с удовольствием. Надо бы поэнергичнее!

Они не имеют право посылать сюда, к нам, на наши земли, ни орудие, ни танки. Ни солдат…

Они столько наследили по всему миру и в Европе, что им за ближайшие 200 лет не откупиться.

- Я несколько раз был в Германии - и там чувствовалось какое-то раскаяние у немцев - за то, что их отцы натворили в СССР. А почему Шольца, который, как пишут, является внуком генерала СС, не могут освистать всей Германией?

- Мне думается, Германия его еще освищет.

Немцы - народ довольно прагматичный. Нам надо плотнее работать с населением.

- Но мы же с вами немецкий язык неплохо знаем, давайте организуем партизанский отряд - там, в Германии.

- Мне кажется, партизанский отряд не нужен. В восточной Германии очень много наших друзей. И они активно нас поддерживают.

Там появилась партия «Альтернатива для Германии». Нормальные немцы понимают, что происходит.

- И ещё не могу не задать вопрос - эту скорбную тему обсуждают во всех СМИ. Что с начала СВО погибли 32 представителя КП РФ. Это правда?

- Да, это правда.

Понимаете, мы - сражающаяся партия. 32 наших командира и комиссара, действительно, отдали жизни свои, защищая нашу Родину.

- Вечная память.

- А так ведь было всегда.

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