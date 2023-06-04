Наташа Королева рассказала, какие у нее сейчас отношения с Игорем Николаевым

Наташа Королева и Игорь Николаев. Фото: кадр видео.

Наташа Королева и Игорь Николаев были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Поклонники обожали Дельфина и Русалку, поэтому новость об их разводе стала для всех настоящим шоком. Наталья долго скрывала причину разрыва, но потом все-таки проговорилась: Николаев изменил ей. С тех пор прошло больше двадцати лет, и теперь Королева может говорить об этом спокойно. В интервью Светлане Бондарчук Наталья рассказала, какие у нее отношения сейчас с Игорем Николаевым.

«Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся», - поделилась Королева.

Наталья не скрывает, что фанаты до сих пор хотят воссоединения творческого дуэта артистки с бывшим мужем. Однако, судя по всему, речи об этом не идет.

Наташа Королева познакомилась с Игорем Николаевым, когда ей было 16, а ему - 29 лет. Певица и композитор поженились в 1992 году. Они прожили вместе 9 лет и развелись в 2001 году.

«Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки. Пора бы уже было к 27 годам их снять», - говорила артистка.

За годы брака между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

- Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, - признается она.

После развода с Николаевым Наталья вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. У супругов родился сын Архип. Игорь Николаев уже много лет живет с третьей женой Юлией Проскуряковой. Избранница композитора познакомилась с ним в 24 года. Николаев долго ухаживал за Проскуряковой, прежде чем они решились на серьезный шаг и стали жить вместе.