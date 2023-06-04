Бойцы Росгвардии помогли починить крышу 101-летнему участнику Сталинградской битвы

Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии пришли на помощь жителю одной из станиц в Луганской Народной Республике 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Демьяновичу Чередниченко.

- В его доме случилась беда: во время дождя протекла кровля, дом затопило. Военнослужащие Росгвардии, оперативно перебрали и отремонтировали крышу дома ветерана, - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

За мужество и героизм Василий Демьянович награжден 28 государственными наградами

Росгвардейцы взяли шефство над Василием Демьяновичем не сегодня, а когда он переехал в ЛНР из Одессы, где еще действует киевский режим.

Во время обхода территории Василий Демьянович пригласил бойцов на чаепитие и рассказал, что родился 101 год назад в селе Мокроеланчик Донецкой области, где и закончил школу.

Росгвардейцы взяли шефство над Василием Демьяновичем не сегодня, а когда он переехал в ЛНР из Одессы. Фото: Росгвардия

«В середине лета 1941 года пришла повестка на фронт. Молодым офицером принимал участие в боях за Сталинград и битве под Севастополем, где получил осколочные ранения и сильную контузию. А после войны служил начальником химической службы мотострелкового полка в Донецкой области», - рассказал о себе военнослужащим Чередниченко и показал свои фронтовые фотографии.

За мужество и героизм Василий Демьянович награжден 28 государственными наградами, самые памятные – это Орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».