Поезд перенаправили в последний момент: назван виновник жуткой катастрофы в Индии

Спасатели уверены, что количество погибших будет расти Фото: REUTERS

Жуткая железнодорожная катастрофа произошла вечером в пятницу, 2 июня, около города Баласор на северо-востоке Индии. Сразу три поезда, включая два скоростных экспресса, в результате аварии одновременно сошли с рельсов. Вышло это так: первый экспресс, двигающийся со скоростью 128 км/ч, по ошибке был отправлен на запасной путь, где стоял грузовой поезд, и на полном ходу врезался в его заднюю часть. В это же время по соседней ветке следовал другой экспресс: два его последних вагона зацепило падающими вагонами первого экспресса, и они так же слетели с рельсов.

Число погибших сразу же стало стремительно расти: по состоянию на вчерашний день власти заявляли от 275 погибших и более тысячи пострадавших. Вероятно, эти печальные цифры еще увеличатся. Спасатели лишь пытаются добраться до многих тех, которые находятся в перевернутых и искореженных вагонах.

Спасатели уверены, что количество погибших будет расти, так как многие тела еще находятся в перевернутых и искореженных вагонах.

Причиной аварии стала ошибка электронной блокировки, официально заявил в воскресенье министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав. Эта система должна блокировать проезд по железнодорожной ветке, если на ней находится какой-то другой состав. Однако в вечер трагедии она почему-то дала сбой. Более того, изначально система показывала экспрессу верный путь, однако затем почему-то перевела его на запасной. Не известно, замешан ли в этом человеческий фактор, но власти уже пообещали детально разобраться в том, «почему это стало возможным и кто это сделал».

В числе пострадавших граждан Российской Федерации нет, сообщило российское Генконсульство в Индии.

Сеть индийских железных дорог является одной из крупнейших в мире. Часть из них была введена в эксплуатацию еще при британском владычестве в первой половине XX века. Нынешнее правительство вкладывает огромные средства в модернизацию путей, но по-прежнему катастрофы здесь не редкость. Хотя таких крупных не было более 20 лет.