Минобороны России уничтожило цех по сборке украинских беспилотников в Днепропетровске

B Днепропетровске высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает об очередном групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах.

«Цель удара достигнута. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 200, на Южно-Донецком и Запорожском до 240, на Херсонском до 20.

Кроме 595 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп, склады 128-й горно-штурмовой бригады и оперативно-тактической группы «Лиман», хранилища боеприпасов 11-й, 63-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, две артиллерийские системы М777 производства США, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.

Кроме того, в Днепропетровске высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов, командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ, пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики и города Сумы.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У», 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 21 украинский беспилотник.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

432 - самолета.

236 - вертолетов.

4473 - беспилотных летательных аппарата.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9382 - танка и других боевых бронированных машин.

1112 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4996 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10656 - единиц специальной военной автомобильной техники.