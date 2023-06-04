Поклониться знаменитой «Троице» пришли сотни россиян: как прошла литургия в Храме Христа Спасителя

«Троица» расположена в центре храма, перед алтарем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллеги, узнав, что я собираюсь 4 июня пойти в храм Христа Спасителя, чтобы в очередной раз посмотреть на «Троицу» Андрея Рублева, говорили: «Ну, ты понимаешь, что очередь тебе придется занимать в пять утра?» Все помнят, какие очереди стояли в ХХС, когда туда привозили пояс Богородицы или мощи Николая Чудотворца. Но вот - воскресенье, 11.30, и у входа в храм - почти никого, а в самом храме - несколько сотен прихожан; и, кажется, они пришли не ради рублевской иконы, а ради литургии, которую в честь праздника Троицы служит патриарх Кирилл.

Многие, несмотря на знак «Фото- и видеосъемка запрещена», увлеченно снимают литургию на мобильные телефоны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Троица» расположена в центре храма, перед алтарем. Вокруг нее - пустой периметр: к ней никого, кроме телеоператоров, не подпускают и близко. Накануне ночью ее со всеми возможными предосторожностями перевезли в храм из Государственной Третьяковской галереи. Изначально говорили, что она пробудет в ХХС год, но это показалось слишком рискованным: доске, на которой написана «Троица», 600 лет, она в плохом состоянии, и рублевская живопись может осыпаться просто из-за изменения температуры, из-за дыхания сотен собравшихся людей… Хрупкая икона находится в специальной капсуле, но все равно, по мнению многих искусствоведов, слишком долго ее выставлять в стенах храма нельзя. После 18 июня она отправится обратно в ГТГ на реставрацию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Литургия закончилась проповедью Патриарха Кирилла. Он говорил о Сергии Радонежском, о том, как важно единение страны. И сказал про «Троицу»:

- У нас сегодня есть возможность молиться перед иконой Андрея Рублева «Троица». По указанию президента Владимира Владимировича Путина, этот образ передан в наш храм, чтобы здесь он находился определенное время в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться о единстве народа нашего, о единстве церкви, для укрепления веры православной среди нас.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После этого к иконе стали подпускать людей. Фактически, мимо нее можно было только пройти, поклонившись или перекрестившись. Справа от иконы - толпа, слева - почти никого: туда, на выход, пропускают тех, кто уже прошел мимо «Троицы».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А спустя примерно полтора часа наконец-то выстроилась очередь и на улице - в ней было около тысячи людей. Всем раздавали маленькие иконки с репродукцией «Троицы» (на обратной стороне было написано «В память возвращения Русской Православной Церкви иконы Пресвятой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. 4 июня 2023 года»). Еще раздавали бесплатные буклеты. Женщины могли купить платок с репродукцией «Троицы» за 500 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже не важно, верующий вы или нет - есть смысл воспользоваться тем, что великая икона Рублева выставлена в крупнейшем храме страны, и взглянуть на нее. Из-за реставрации она давно уже не демонстрируется в ГТГ. А после 18 июня мы ее не увидим еще как минимум год, в течение которого будут продолжаться реставрационные работы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН