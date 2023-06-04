Минобороны предлагает разрешить ставить россиян на воинский учет (и сниматься с него) без личной явки в военкомат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобороны направило в правительство проект постановления, где предлагается разрешить ставить россиян на воинский учет (и сниматься с него) без личной явки в военкомат.

Изменения коснутся Положения о воинском учете.

Звучат предложенные поправки вот так:

- Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах.

Надо напомнить, что в конце марта 2023-го этот вопрос обсуждался в обеих палатах парламента.

Нужно было внести изменения в Федеральный закон от 28 марта лохматого 1998 года.

14 апреля президент РФ подписал закон №127-ФЗ. В статье 9.3 говорится, в частности, следующее:

- Первоначальная постановка гражданина на воинский учет может осуществляться без его личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информсистемах и информресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом, без проведения мероприятий, которые предусмотрены статьями 5.1 и 5.2 настоящего Федерального закона и проводятся при последующей явке гражданина.

И вот теперь будет изменено и Положение о воинском учете.

То есть, на учет вас могут поставить через Госуслуги (и там же уведомить об этом), опираясь на официальные сведения о вас.

А вот медицинские освидетельствования и обследования, проведение профессионального психологического отбора, и внесение изменений в документы персонального воинского учета — это уже будут проводиться только при личной явке в военкомат (плоскостопие или астму вам заочно не поставят).