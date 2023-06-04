Диверсанты-террористы, зашедшие в Белгородскую область, втянули Зеленского сразу в два международных скандала

Зеленскому придется отвечать за рейды диверсантов в Белгородскую область перед европейскими странами. Фото: REUTERS

Где Зеленский, там скандал. Это уже стало железным правилом для нынешнего президента (пока еще) Украины. Взяв на вооружение тактику террористических вылазок и ударов по российской территории наемниками из разных стран, украинское командование, которое и посылает эти группы, порой достигающие весьма внушительных масштабов (последнее сейчас доходило по численности до двух ротных тактических групп, но также не смогло добиться внушительного результата), подставило своего президента Володымыра Зеленского.

Первый скандал связан с поляками – наемники из ПДК ("Польского добровольческого корпуса") засветились в рейде 22 мая якобы неовласовской выруси из запрещенного в нашей стране РДК ("Русский добровольческий корпус", признанный террористической организацией в РФ) на территорию Белгородской области, в ходе которого был убит мирный житель, а несколько человек из местных ранены. Польские наемники разместили в Сети ролик, в котором они находятся на территории России, вертят в руках таблички с названиями учреждений РФ и чрезвычайно гордятся собой. Правда, гордости у них явно поубавилось, когда стала известна реакция официальной Варшавы.

- Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину, не следует ассоциировать с властями Польши, - заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Польша Станислав Жарин.

Еще красноречивее была реакция обычных пользователей.

- Польские граждане напали на Россию. Было ли у них разрешение служить в иностранной армии?

- Почему вы не преследуете наемников, которые нарушают польские законы?

- Не будем обманывать себя - украинцы размахивают красной простыней перед глазами быка, чтобы разъяренный бык ударил... Польшу. Правительство должно решительно потребовать, чтобы Украина отозвала польских добровольцев из России, потому что это вышло из-под контроля и становится опасным.

- Значит, когда русские их убьют, вы оставите трупы гнить в канавах?

Это все вопросы, которые обычные граждане Польши задают своему правительству в Варшаве, а оно сейчас реально не знает, что отвечать ни своим согражданам, ни вообще в ситуации с этим скандалом. Потому что все знают, что в конфликте на Украине участвуют тысячи польских наемников, многие из которых - так называемые "отпускники", то есть являются солдатами и кадровыми офицерами польской армии. И что власти до сих пор поощряли такую "добрососедскую" помощь. Но одно дело - это участвовать в конфликте на Украине, "защищая союзников", а совсем другое – вторгаться на международно признанные российские территории. Тут уже пахнет конфликтом совсем другого масштаба. Чего в Польше откровенно боятся и на "спасительную" 5-ю статью Устава НАТО о взаимопомощи, как ясно, совершенно не уповают. Польские "добровольцы" уже убрали этот ролик, но было поздно.

Не менее громкий скандал, связанный именно с этими рейдами вооруженных Киевом террористов-наемников, разгорается сейчас и в Бельгии, где власти королевства сейчас потребовали от властей Украины пояснений, почему при атаке посланных командованием ВСУ ДРГ в Белгородской области террористы использовали штурмовые винтовки SCAR, переданные украинской армии Бельгией.

- Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку, - заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. - Таким образом, это оружие не разрешено использовать другим вооруженным группам.

Его поддержал и глава МИД королевства Аджа Лябиб. Оба они подчеркнули, что поставленное Киеву любое оружие, а не только эти штурмовые винтовки, не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

Зеленскому остается либо признать, что ВСУ наносят удары по территории России (что является нарушением условий поставок), или что какие-то неустановленные лица воруют вооружения у ВСУ и сами используют его на территории РФ. И тот, и другой вариант не несет ему никакого позитива. И даже при всем лицемерии европейского Запада, все равно ему придется оправдываться. А ведь впереди еще и разговор с Вашингтоном, который тоже спросит, как американское вооружение, бронетехника и экипировка оказались у диверсантов-террористов.