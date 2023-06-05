Анекдоты: Вчера был в зоопарке, а сегодня смотрел «Дом-2». Дарвин был не прав

Два гаишника, фанаты «Формулы-1», сидят в будке и обсуждают последнюю гонку. По дороге мчится «мерс», который носит через три полосы из стороны в сторону.
Первый гаишник:
- Пьяный, что ли?
Второй:
- Да нет, шины прогревает.
* * *
Взошел Моисей на гору Синай. Через месяц спускается - небритый, глаза красные, под глазами синяки.
Евреи его обступили и спрашивают:
- Ну что, получил ты Завет от Господа?
- Еще не весь... Пока добрались до 1549-й заповеди: «Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов».
* * *
Кульминационный момент в индийском кино:
«Я тебя убью! Но сначала я и мои 40 слонов станцуем».
* * *
«Согласна ли ты собирать его носки по квартире, встречать в пятницу пьяным в хлам среди ночи, отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть с ним футбол, терпеть его друзей и вывозить все хозяйство по дому?»
«Согласен ли ты отдавать ей всю зарплату, помнить все даты, регулярно дарить цветы-подарки, любить тещу, не пить, не гулять и ежедневно исполнять супружеский долг?»
Так надо спрашивать! А то: «В горести, в радости..» - хрень всякую бормочут…
* * *
- Что это за баба рядом с тобой?!
- Это же твое отражение в зеркале.
- У тебя на все отговорки.
* * *
Моя девушка - самая умная и проницательная в мире. Ей сегодня пришла эсэмэска: «Отправьте СМС на номер 800 и примите участие в розыгрыше автомобиля «Форд Фокус».
Она его прочитала, презрительно хмыкнула и со словами «еще один лохотрон» отправила СМС с текстом: «Разводите кого-нибудь другого, лохи!».
* * *
На переходе улицы стоит пожилой мужчина. И каждый мотоциклист, проезжающий мимо, приветливо здоровается с ним.
- Вы тоже автоинспектор? - спрашивает его милиционер, который стоит рядом.
- Нет. Я врач. Травматолог.
* * *
В нынешней российской символике не хватает аналога символа «Cерп и молот».
Есть предложение вместо него узаконить изображение других по-настоящему символических для нас предметов - «Болт и грабли».
* * *
Помню, когда я в первый раз увидел «Запорожец». Дед открыл спереди капот, кинул туда охапку дров и поехал. Долго еще потом считал, что «Запорожцы» ездят на дровах.
* * *
Посмотрела цены на ринопластику носа, дешевле посетить психолога и полюбить свой нос таким, какой он есть.
* * *
Весна. Депрессия. Разговаривают два актера:
- Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова.
- Почему?
- Как почему? Все первое действие можно играть, не вставая с дивана...
- Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима...
- А это еще почему?
- Чтобы слов не учить…