Анекдоты: Вчера был в зоопарке, а сегодня смотрел «Дом-2». Дарвин был не прав

Два гаишника, фанаты «Формулы-1», сидят в будке и обсуждают последнюю гонку. По дороге мчится «мерс», который носит через три полосы из стороны в сторону.

Первый гаишник:

- Пьяный, что ли?

Второй:

- Да нет, шины прогревает.

* * *

Взошел Моисей на гору Синай. Через месяц спускается - небритый, глаза красные, под глазами синяки.

Евреи его обступили и спрашивают:

- Ну что, получил ты Завет от Господа?

- Еще не весь... Пока добрались до 1549-й заповеди: «Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов».

* * *

Кульминационный момент в индийском кино:

«Я тебя убью! Но сначала я и мои 40 слонов станцуем».

* * *

«Согласна ли ты собирать его носки по квартире, встречать в пятницу пьяным в хлам среди ночи, отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть с ним футбол, терпеть его друзей и вывозить все хозяйство по дому?»

«Согласен ли ты отдавать ей всю зарплату, помнить все даты, регулярно дарить цветы-подарки, любить тещу, не пить, не гулять и ежедневно исполнять супружеский долг?»

Так надо спрашивать! А то: «В горести, в радости..» - хрень всякую бормочут…

* * *

- Что это за баба рядом с тобой?!

- Это же твое отражение в зеркале.

- У тебя на все отговорки.

* * *

Моя девушка - самая умная и проницательная в мире. Ей сегодня пришла эсэмэска: «Отправьте СМС на номер 800 и примите участие в розыгрыше автомобиля «Форд Фокус».

Она его прочитала, презрительно хмыкнула и со словами «еще один лохотрон» отправила СМС с текстом: «Разводите кого-нибудь другого, лохи!».

* * *

На переходе улицы стоит пожилой мужчина. И каждый мотоциклист, проезжающий мимо, приветливо здоровается с ним.

- Вы тоже автоинспектор? - спрашивает его милиционер, который стоит рядом.

- Нет. Я врач. Травматолог.

* * *

В нынешней российской символике не хватает аналога символа «Cерп и молот».

Есть предложение вместо него узаконить изображение других по-настоящему символических для нас предметов - «Болт и грабли».

* * *

Помню, когда я в первый раз увидел «Запорожец». Дед открыл спереди капот, кинул туда охапку дров и поехал. Долго еще потом считал, что «Запорожцы» ездят на дровах.

* * *

Посмотрела цены на ринопластику носа, дешевле посетить психолога и полюбить свой нос таким, какой он есть.

* * *

Весна. Депрессия. Разговаривают два актера:

- Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова.

- Почему?

- Как почему? Все первое действие можно играть, не вставая с дивана...

- Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима...

- А это еще почему?

- Чтобы слов не учить…