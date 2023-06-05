Княжны на экспорт: Как русских принцесс меняли на мир и новые земли

Считается, что здесь изображены Анна, Елизавета и Анастасия (слева направо), дочери Ярослава Мудрого. Фото: wikimedia.org

Могли ли дочки русских князей, царей и императоров выходить замуж по любви? Или только по госрасчету? Об этом «КП» рассказала писатель и историк, автор только что изданной книги «Княжна на продажу» Ника Марш.

«Княжна на продажу» Ника Марш.

ТРИ КОРОЛЕВЫ-ЯРОСЛАВНЫ

- Что открыли, работая над книгой?

- Скорее развенчала мифы. Об Анне Ярославне - королеве Франции в 1051 - 1060 годах - писали, что она учила мужа-короля пользоваться вилкой, рассказала французам про мытье и якобы научила делать печи. Но Анна - белое пятно в истории у нас, а ее муж Генрих I - во Франции. Когда встречаю разговоры о том, что Анна сказала Генриху и что он ответил, - это смешно. Нет таких данных.

Генрих I стал первым мужем Анны, сделав ее королевой Франции. Фото: wikimedia.org

- А письмо Анны князю Ярославу Мудрому?

- Это фейк литературный. Как Анна Ярославна может жаловаться князю Киевскому - «куда же ты, батюшка, меня закинул, в землю темную…»? Девушка того времени не могла себе позволить жаловаться отцу. Она знала, что выполняет миссию...

- И в чем миссия?

- Ярослав налаживал связи с правителями Европы. Развивалась торговля. И три его дочери стали королевами! Одна в Норвегии, другая в Венгрии, и Анна - во Франции. Да, Анну, младшую, послали очень далеко. Столь же далекий путь совершила лишь одна русская великая княжна: Мария, дочь Александра II, вышла замуж за английского принца Альфреда. Но супружество с сыном королевы Виктории оказалось несчастливым из-за донжуанства принца. Ну а в XI веке путь до Парижа занимал 8 месяцев. Анна венчалась с Генрихом, родила сына - будущего короля Филиппа I.

- Она была замужем дважды?

- После смерти Генриха была история с ее похищением. И вокруг этого много легенд. Да, приятно думать, что Анна влюбилась и вновь вышла замуж. Но, скорее всего, похищая Анну, ее вероятный второй супруг хотел упрочить свое положение.

- И кто это был?

- Граф Рауль де Валуа (де Крепи), человек очень знатный. И, когда скончался Генрих I, он участвовал в борьбе за власть. Анна не была регентшей, не успела обрести во Франции союзников. Но ее второй муж был богат и мог посоперничать за трон.

- Но просчитался?

- Анну окончательно отодвинули от королевских дел и от сына. Она увиделась с Филиппом лишь после смерти своего второго мужа. Сын стал королем, и между ними якобы произошло примирение. Филипп увеличил ее содержание, у Анны была резиденция.

- А что получили Ярослав Мудрый и Древняя Русь от этого союза?

- Расчеты не слишком оправдались. При династических браках нередко рассчитывали на будущую военную помощь. Если брать Францию, было наивно полагаться на это. Ярослав скорее надеялся на усиление торговли.

- Браки двух других дочерей оказались удачнее?

- Елизавета-Эллисив, бывшая королевой Норвегии в 1046 - 1048 годах, смогла подарить мужу лишь дочерей. Харальд еще принцем приезжал на Русь. И сделал предложение Ярославу Мудрому - выдать за него Елизавету. Ему сказали: нужно завоевать доверие, обрести статус. Принц отправился в Византию, пиратствовал в Средиземноморье, добрался домой, получил корону и вернулся в Киев женихом другого уровня. Считается, что поначалу брак был счастливым. Но из-за того, что не появлялись дети мужского пола, король взял фаворитку Тору. Та родила ему сыновей. И, когда король скончался, Елизавета оказалась во власти пасынка.

- А третья княжна?

- Анастасия, оказавшаяся в Венгрии как жена Андраша Первого, царствовала в 1046 - 1060 годах. Она родила королю, захватившему власть, сына Шоломона. После смерти мужа бежала к германскому королю Генриху IV, вышла замуж за немецкого графа.

ДРУГАЯ АННА

- Но династические браки начались раньше?

- Из известного официально - с князя Владимира. Первой «княжной на продажу» оказалась его жена, Анна Византийская. Великой княгиней она была с 988 по 1011 год. Тут история с другой стороны - это она приехала сюда. В Византии зрел мятеж, брат Анны император Василий II оказался в сложной ситуации. Есть версия, что Владимир получил Анну «в награду» за оказанную ее брату военную помощь. Другая версия, что наоборот - князь захватил в Крыму Корсунь и потребовал еще и княжну, чтобы войти в сонм европейских правителей.

Анна Византийская стала первой княжной, вступившей в династический брак. Фото: wikimedia.org

- Это был брак вслепую?

- Да. Русские князья в то время котировались невысоко - как северные варвары. Когда Владимир сватался к Анне, ее дед писал такое напутствие: если северный сосед к вам посватается, ему откажите, потому что неравные нам.

- Но Анна у Владимира была не первая?

- У Владимира до крещения был гарем якобы из 600 жен. Но это явное преувеличение. К полоцкой княжне Рогнеде он сватался, та отказала. Владимир предал Полоцк огню, Рогнеду изнасиловал, она в итоге не считалась венчанной женой. Именно Анна стала настоящей супругой Владимира. К ней сватались и другие. Французский король Гуго Капет хотел своего сына женить на Анне. Были попытки сватовства германских императоров. Когда она выходила замуж за Владимира, ей было за 20. Для того времени - зрелая принцесса. В X - XI веках выходили замуж с 12 лет.

ОТ БОРИСА ДО ПЕТРА

- Бывало, что сватовство расстраивалось?

- Борис Годунов приглашал Густава, сына шведского короля Эрика ХIV, в Россию, чтобы принц женился на дочери русского царя. Вообще Годунов долго подбирал женихов для своей Ксении. Да, она была дочерью боярина, превратилась в царевну, и новый статус позволял рассчитывать на другого уровня брак. Годунов искал жениха достойного. Но Ксении не повезло. Каждый раз, когда дело доходило до сватовства, то другая сторона меняла решение, то жених умирал. И вот возник спорный кандидат - принц Густав.

Шведский принц Густав и дочь Бориса Годунова Ксения стали бы красивой парой, но швед загулял. Фото: wikimedia.org

- Почему спорный?

- Принц «с одного бока». Отцом его был король, а матерью - рыбная торговка.

- К Годуновой сватался бастард?

- Нет, он родился в законном браке. Король Швеции Эрик ХIV влюбился в простую женщину, звали ее Катарина (Каарина). Он сделал ее королевой, венчался. Многие считали, что она его околдовала. Эрик был человеком взрывным, перессорился с братьями, его свергли, а Густаву изгнали. Он бродил по Европе, увлекался астрономией, говорил на многих языках.

- И оказался в Москве?

- Ему оказали невероятный прием. Для Годунова было важно, что это сын короля. Хотя брак выгод не нес. Ведь подразумевалось, что Ксения с Густавом будут жить в русском царстве. Может, у Годунова и были мечты: а вдруг получится шведский трон отвоевать? Но Густав приехал с фавориткой, у него были от нее дети…

- Годунова и его дочь это не смутило?

- Смутило. Густаву сделали предупреждение, он его не воспринял. И Годунов решил, что брака не будет.

- Сама Ксения с Густавом виделась?

- Как минимум однажды. Тогда не считали нужным знакомить жениха и невесту, но Ксения воспитывалась иначе, чем другие теремные затворницы. Якобы они понравились друг другу. Но она понимала, что против воли отца не пойдешь. Густав скончался в тверском городке Кашин - то ли отравили, то ли заболел.

- Другого принца Ксении не нашли?

- Она одна из трагических фигур в русской истории. Была умна, образованна, красива. Но началась Смута, пришел Лжедмитрий, и летом 1605-го Ксения на несколько месяцев стала его наложницей против своей воли. После чего оказалась в монастыре.

- Петр I свою дочь тоже хотел устроить полезно для империи?

- У Петра были грандиозные планы! Он, как ему казалось, нашел для своей дочери Елизаветы лучшего жениха - Людовика XV, правителя Франции. Но был нюанс.

Дочь Петра I Елизавета могла стать королевой Франции, а стала русской императрицей. Фото: wikimedia.org

- Какой?

- Елизавета родилась до брака. Она была привенчанной дочерью. Петр уже после признал ее законной. Для людей XVIII века это было важно. Ее как бастарда воспринимали, хотя французские посланники рапортовали в Париж, что девушка восхищала и очаровывала. Плюс политические интриги сыграли роль. При дворе испугались, что дочь Петра начнет устанавливать в Версале русские порядки. Тогда и регенту, и его любовницам был выгоден слабый король со слабой женой.

Для Людовика XV выбрали девушку из польской королевской семьи. К счастью для нашей истории, Елизавета осталась у нас. И стала императрицей в 1741-м.

ОТ НИКОЛАЯ ДО НИКОЛАЯ

- Выйти замуж по любви наперекор интересам трона никому из русских княжон не довелось?

- Дочь императора Николая I Мария сама выбрала Максимилиана Лейхтенбергского. Союз заключили летом 1839-го. Николай I пошел на уступки любимой дочери. До того браки княжон были возможны лишь по решению родителей. А Мария была замужем дважды и оба раза по любви.

Дочь Николая I Мария дважды была замужем. Фото: wikimedia.org

- Первый супруг был принц?

- Максимилиан Лейхтенбергский был сыном Евгения де Богарне. То есть неродным внуком Наполеона. Да и сам Наполеон войти в семью Романовых не смог - дважды пытался, и дважды ему отказывали. А вот Максимилиан смог.

- Союз блестящий, но для государства бесполезный?

- Блестящий в том смысле, что и жених, и невеста были молоды, хорошо образованны, влюблены. Николай I предложил Марии остаться жить в России. Для Максимилиана это сложный выбор. Жить на территории жены тогда было не принято. Но ему дали в России генеральский чин, дворец.

- Прижился?

- Ему казалось, что здесь его обидели, там, и великие князья отодвигают. И отношения с княжной Марией, которые были построены изначально на большой любви, стали портиться. У Марии появился другой мужчина.

- Ушла от принца?

- Когда Максимилиан заболел, Мария провела все время у его постели. Когда принц умер, она решила выйти замуж за крестника Александра I графа Григория Строганова. Тоже по любви. Этот союз отец-император одобрить уже не мог. Но Мария уговорила родного брата, будущего императора Александра II, разрешить тайный брак. И это произошло. А предали огласке уже после смерти Николая I.

- Когда к нам приезжали немецкие принцессы, общество как их принимало?

- В браке Николая II с Александрой Федоровной (Виктория Алиса Гессен-Дармштадтская, прибывшая в Россию в 1894-м) больших политических выгод не было. Но там было важно, что престолонаследник влюблен.

Ни одна из четырех дочерей Николая II и Александры Федоровны (стоят между отцом и матерью) не успели найти личного счастья. Фото: wikimedia.org

- Последний русский царь не успел выдать замуж ни одну из дочерей?

- У него долго не было наследника, и предполагалось, что старшая дочь Ольга может надеть корону. Другие же дочки были слишком юны, и их судьба слишком печальна (всю семью Николая II расстреляли большевики. - Ред.).

- На этом заканчивается история русских принцесс?

- Она заканчивается на дочери великого князя Константина Романова Ольге, которая в 16 лет была выдана за короля Греции Георга I. Его убили в 1913-м. Но Ольга пережила революцию в России, свержение с греческого трона своего сына Константина. И смерть внука, тоже короля, Александра... Ее не стало в Риме в 74 года.